İmamoğlu'ndan günler sonra yeni fotoğraf! Duruşmada "bana bakma" gerginliği çıktı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan günler sonra yeni fotoğraf! Duruşmada "bana bakma" gerginliği çıktı

İmamoğlu\'ndan günler sonra yeni fotoğraf! Duruşmada "bana bakma" gerginliği çıktı
16.07.2025 11:49  Güncelleme: 11:46
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Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit ettiği" iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında yeniden hakim karşısına çıktı. 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılanan İmamoğlu'nun duruşma salonunda çekilen fotoğrafı paylaşıldı. Öte yandan mahkemede savcı ve İmamoğlu arasında "Bana bakma" tartışması yaşandı.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine 2'inci celsesinde devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL DURUŞMA SALONUNDA

Duruşma salonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda milletvekili salonda yoğunluk oluşturdu. Duruma salonda bulunan jandarma, geçişleri kontrol altına aldı.

İMAMOĞLU SAVUNMA YAPIYOR

"Yolsuzluk" soruşturmasından tutuklu bulunan sanık Ekrem İmamoğlu'nun jandarma eşliğinde salona gelmesinin ardından, önceki celse açıklanan mütalaaya karşı savunma yapıyor.

İMAMOĞLU'NDAN GÜNLER SONRA YENİ FOTOĞRAF

Salona giriş yapan Ekrem İmamoğlu'nun günler sonra yeni bir fotoğraf karesi paylaşıldı. İmamoğlu duruşma salonuna girdiği sırada "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" tezahüratları atıldı ve ayakta alkışlandı.

İmamoğlu'ndan günler sonra yeni fotoğraf! Duruşmada 'bana bakma' gerginliği çıktı

DURUŞMADA "BANA BAKMA" GERGİNLİĞİ

Duruşmada İmamoğlu ile duruşma savcısı arasında gerginlik yaşandı. Gerçek Gündem'in haberine göre; İmamoğlu savunmasını yaptığı esnada duruşma savcısı İmamoğlu'na 'kendisine bakmaması' konusunda uyarıda bulundu. Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanına dönerek defalarca "Savcı beye bakmam yasak mı?" diye sordu.

O sırada salonda bulunan avukatlar ve milletvekilleri masalara vurmaya başladı, izleyiciler alkışlar ile destek verdi. Hakim, salondaki avukat ve izleyicileri duruşma düzeninin bozulmaması konusunda uyardı. Duruşma kısa süreli gerginliğin ardından devam etti.

"KİME BAKACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM"

Savunmasını bitiren Ekrem İmamoğlu'nun ardından iddianame hakkında savunmasını yapması için avukatı Fikret İlkiz söz aldı. İlkiz sözlerine "Savunma avukatı olarak ben de savunmamı yaparken kendi yöntemime göre istediğime bakarak konuşurum. Kime bakacağıma ben karar veririm" diyerek başladı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 'mağdur', Ekrem İmamoğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, mağdur Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği, bu kapsamda terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği anlatıldı. İddianamede İmamoğlu'nun, hakkında adli işlem başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı konuşmasının silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde olduğu, hukuki koruma altına alınan terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği kaydedildi.

"DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA SINIRLARINI AŞTI, KİŞİNİN SAYGINLIĞINA ZARAR VERMEYİ AMAÇLADI"

İddianamede, İmamoğlu'nun 'Bak, bak Başsavcı sana söylüyorum. Senin zihnin çürümüş de...' şeklinde söylediği sözle Gürlek'i küçük düşürmeye çalıştığı, sözlerin küçültücü ifade niteliğinde olduğu, düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı aktarıldı.

"YARGI ORGANLARI VE BASIN MENSUPLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİ"

İmamoğlu'nun mahkemeler nezdindeki kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, görevli tek bilirkişi imiş gibi lanse ederek, gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği, görevinin getirdiği konumu ve nüfusunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı ifade edildi.

7 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

MEMURİYET HİZMETLERİNDEN YOKSUN BIRAKILMA TALEBİ

Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edildi.

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan günler sonra yeni fotoğraf! Duruşmada 'bana bakma' gerginliği çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa:
    Siyasi rehine AKP li olssydi gørevinin basinda olutdu 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan günler sonra yeni fotoğraf! Duruşmada "bana bakma" gerginliği çıktı - Son Dakika
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