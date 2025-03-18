İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilirken, ana muhalefet partisinin bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Parti kaynakları, adaylık kampanyasından vazgeçilmeyeceğini vurgularken, yargıdaki itiraz sürecini sonuna kadar işleteceklerini vurguladı. İşte CHP'nin bundan sonraki yol haritası...

18.03.2025 19:36
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesi gündeme bomba gibi düşerken, akıllara İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı geldi. CHP'nin bundan sonraki yol haritasının ne olacağı merak edilirken, geçtiğimiz günlerde ana muhalefet Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bu konuyu ele aldı.

CHP, ADAYLIK TAKVİMİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK

İmamoğlu'nun diplomasının hukuken iptalinin mümkün olmadığını savunan CHP yönetimi, başlatılan kampanya sürecinden geri adım atmama kararı aldı. Buna göre ön seçim takvimi değiştirilmeyecek aksine kampanya süreci hızlandırılacak. Yargıdan çıkacak olası bir iptal kararına karşı hukuki süreçler işletilecek.

"BU İMAMOĞLU'NU DAHA DA BÜYÜTÜR"

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline yönelik gündemin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirten kurmaylar, " Türkiye'de diploması tartışılacak kişi İmamoğlu değil, başkasıdır" dedi. AK Parti ile CHP arasındaki makasın, diploma sürecinin ardından CHP lehine açıldığını belirten kurmaylar, "Bu tartışma onlara yaramaz. İmamoğlu'nu daha da büyütür. Son kamuoyu yoklamalarına göre, aramızda 3,5 puanlık fark var" diye konuştu.

"KAMPANYA SÜRECİNDEN GERİ ADIM ATILMAYACAK"

Alınan bilgilere göre kampanya sürecinden geri adım atılmayacak. 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçim takvimi değiştirilmeden, kampanya süreci hızlandırılacak. CHP kurmaylarına göre parti, erken seçim talebini yükseltecek. Yargıdan çıkacak olası iptal kararından geri dönülmesi için hukuki süreçler işletilecek.

İmamoğlu'nun İzmir'de başlayan halk buluşmalarına sadece CHP'lilerin katılmadığını belirten kurmaylar, kullanılan dilin toplumda karşılık bulduğunu belirterek, "İmamoğlu, doğrudan Erdoğan'ı hedef alıyor. Toplumdaki, 'Erdoğan, yönetimden bağımsız bir lider' algısı yıkılıyor. Türkiye'deki hemen her alanda kararlar, tek bir kişi tarafından alınıyor. O yüzden direkt eleştirilmesi etkili oluyor" yorumunu yaptı. CHP yönetimi ön seçime büyük bir katılım bekliyor. 23 Mart'ta 1 milyondan fazla CHP'linin sandık başına gideceğini ifade eden partililer, İmamoğlu'nun kent turlarının partideki motivasyonu artırdığını kaydediyor.

İPTAL KARARI SONRASI HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından hazırlanan bilgi notunda, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi durumunda hukuki sürecin nasıl işletileceğine ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması şeklinde yeni bir idari işlemdir. Bu nedenle idari işleme karşı, İstanbul İdare Mahkemeleri'nde dava açılacaktır. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurulacaktır. İstinaf incelemesi neticesinde Danıştay 8. Dairesi'ne temyiz incelemesine gidecektir. Dava sürecinde bir yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde yükseköğrenim mezuniyeti bulunmayacaktır. Bu soruşturmanın yetki saptırması olduğu, dolayısıyla 'yargı tacizi' olarak kategorik konumlandırılması nedeniyle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 18'inci maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) de çift şeritli başvuru yapılacaktır.

Bu sürecin İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik bir hamle olması nedeniyle bu hukuksuzluğa iştirak ederek demokratik seçim sürecine müdahale eden herkes hakkında görevi kötüye kullanma suçunun yanı sıra, 'Anayasa'yı ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan suç duyurularında bulunulacaktır."

İmamoğlu\'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP\'nin bundan sonraki yol haritası karışık
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 205622:
    CHP kimi koyarsa oy ona kimin olduğu önemli degil 45 43 Yanıtla
  • kubilay dönmez:
    Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz. Ve de asla vazgeçmeyeceğiz! #HerŞeyÇokGüzelOlacak 32 34 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    İstanbul üniversitesi nde sahtekarlık yapan görevlileri zindana atın 16 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    23 marttaki seçim iptalmi 3 10 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Yoğun açık olsun görüşürüz ?? 4 9 Yanıtla
  • nesha512:
    Şaka gibi diplomasi olmayan ,diplomasi olanın, diplomasını iptal ettiriyor. 3 0 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    6 senede ISTANBULA tek bir faydasi olmamiş sadece kendi resimleri karikaturlerinden baska hic bir sey yapmamiş ortada secim yokken HAYALLERE kapilmiş ISTANBUL disinda heryere maydanoz olmuş sanki ulkeyi bu yonetiyor:)))ALLAHIM yarabbim ulkenin zaten saglam vede guçlu bir lideri var zaten RECEP TAYYİP ERDOĞAN şaka gibiler Cocukmu kandiriyorlar ABB biliyordu boyle olacagini muhakkak engel çıkacağını 0 2 Yanıtla
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