İmamoğlu\'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak

Yolsuzluk soruşturmasından tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin geleceği merak konusu.

İBB Meclisi, Belediye Başkan Vekilini seçmek için 26 Mart Çarşamba günü saat 13:00'te toplanacak. İBB'deki seçime kısa bir süre kala CHP kulislerinde İmamoğlu'nun koltuğuna oturacak muhtemel isimler dillendirilmeye başlandı. Medyaradar'da yer alan habere göre 3 isim ön plana çıkıyor.

Hasan Akgün

AĞABEYLİK FORMÜLÜ GERÇEKLEŞİRSE HASAN AKGÜN EN GÜÇLÜ ADAY

Kulislere göre öncelik kimsenin adaylığına karşı çıkmayacak biri isim üzerinde karar kılınacak. İBB'de Çarşamba günü yapılacak seçimde "Ağabeylik" formülü devreye sokulacak. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, İmamoğlu'nun koltuğuna oturacak en güçlü isim olarak dikkat çekiyor.

Mithat Bülent Özmen

SİNEM DEDETAŞ'IN DA ADI GEÇİYOR

31 Mart yerel seçimlerden kısa bir süre sonra "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırım" açıklaması yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın adı da konuşuluyor. Dedetaş dışında adı geçen bir diğer isim ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen. 2019 seçimlerinden sonra İGDAŞ'da genel müdürlük yapan Özmen'in bu göreve yabancılık çekmeyeceği konuşuluyor.

Sinem Dedetaş

İMAMOĞLU BİR İSMİ İŞARET EDERSE DESTEK VERİLECEK

Seçime ilişkin açıklama yapan bir meclis üyesi, "Açıkçası isimler hakkında herhangi bir konuşma veya toplantı olmadı. Çarşamba günü yapılacağı açıklanan seçimler için açıkçası kimsenin adına karşı çıkmayacak bir aday üzerinde karar vereceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun işaret edeceği bir isim olursa buna kimsenin karşı çıkmayacağını, herkesin destek vereceğini düşünüyorum. Şu anda Hasan Akgün'ün adı geçiyor ama Ekrem İmamoğlu'nun kararı belirleyici olacak" diye konuştu.

İMAMOĞLU DÖNERSE GÖREVİNİ GERİ ALABİLİYOR

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlı olacak. Ancak İmamoğlu süresi bitmeden dönerse koltuğunu devralabilecek.

İBB MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUK CHP'DE

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 314 koltuk bulunuyor. CHP'nin 185, AK Parti'nin 120, MHP'nin 7, BBP'nin ise 2 üyesi olduğu için, oylamanın en geç üçüncü turda sonuçlanması bekleniyor. Büyükçekmece'de de benzer bir durum var, 37 kişilik Belediye Meclisinde CHP 24, AK Parti 10 üye ile temsil ediliyor.

OYLAMA 3 TURDA BİTEBİLİR

Seçim belediye meclis üyeleri arasında gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Oyların eşitliği durumunda kura çekilecek.