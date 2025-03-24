İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak

İmamoğlu\'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin geleceği merak konusu oldu. CHP kulislerinde İmamoğlu'nun koltuğuna oturacak 3 muhtemel isim dillendiriliyor.

24.03.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yolsuzluk soruşturmasından tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin geleceği merak konusu.

İBB Meclisi, Belediye Başkan Vekilini seçmek için 26 Mart Çarşamba günü saat 13:00'te toplanacak. İBB'deki seçime kısa bir süre kala CHP kulislerinde İmamoğlu'nun koltuğuna oturacak muhtemel isimler dillendirilmeye başlandı. Medyaradar'da yer alan habere göre 3 isim ön plana çıkıyor.

İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak
Hasan Akgün

AĞABEYLİK FORMÜLÜ GERÇEKLEŞİRSE HASAN AKGÜN EN GÜÇLÜ ADAY

Kulislere göre öncelik kimsenin adaylığına karşı çıkmayacak biri isim üzerinde karar kılınacak. İBB'de Çarşamba günü yapılacak seçimde "Ağabeylik" formülü devreye sokulacak. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, İmamoğlu'nun koltuğuna oturacak en güçlü isim olarak dikkat çekiyor.

İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak
Mithat Bülent Özmen

SİNEM DEDETAŞ'IN DA ADI GEÇİYOR

31 Mart yerel seçimlerden kısa bir süre sonra "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırım" açıklaması yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın adı da konuşuluyor. Dedetaş dışında adı geçen bir diğer isim ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen. 2019 seçimlerinden sonra İGDAŞ'da genel müdürlük yapan Özmen'in bu göreve yabancılık çekmeyeceği konuşuluyor.

İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak
Sinem Dedetaş

İMAMOĞLU BİR İSMİ İŞARET EDERSE DESTEK VERİLECEK

Seçime ilişkin açıklama yapan bir meclis üyesi, "Açıkçası isimler hakkında herhangi bir konuşma veya toplantı olmadı. Çarşamba günü yapılacağı açıklanan seçimler için açıkçası kimsenin adına karşı çıkmayacak bir aday üzerinde karar vereceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun işaret edeceği bir isim olursa buna kimsenin karşı çıkmayacağını, herkesin destek vereceğini düşünüyorum. Şu anda Hasan Akgün'ün adı geçiyor ama Ekrem İmamoğlu'nun kararı belirleyici olacak" diye konuştu.

İMAMOĞLU DÖNERSE GÖREVİNİ GERİ ALABİLİYOR

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlı olacak. Ancak İmamoğlu süresi bitmeden dönerse koltuğunu devralabilecek.

İBB MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUK CHP'DE

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 314 koltuk bulunuyor. CHP'nin 185, AK Parti'nin 120, MHP'nin 7, BBP'nin ise 2 üyesi olduğu için, oylamanın en geç üçüncü turda sonuçlanması bekleniyor. Büyükçekmece'de de benzer bir durum var, 37 kişilik Belediye Meclisinde CHP 24, AK Parti 10 üye ile temsil ediliyor.

OYLAMA 3 TURDA BİTEBİLİR

Seçim belediye meclis üyeleri arasında gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Oyların eşitliği durumunda kura çekilecek.

Ekrem İmamoğlu, Sinem Dedetaş, Sinem Dedetaş, Politika, Üsküdar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Sivet Ok:
    Dr. Hasan AKGÜN 35 yıldır Büyükçekmece'de değişmeyen çok tecrübeli bir Başkan. 1419 1 Yanıtla
  • 149700:
    Hasan akgün olursa İstanbul ayvayı yer 54 1134 Yanıtla
  • Efem0909:
    Kayyum atansaydı daha iyiydi böyle değişen birşey olmz 329 305 Yanıtla
    Hakan ÇEBİ:
    kına yak dostum 0 0
  • 151845:
    bu ne pehriz bu ne lahana turşusu gerçekten traji komik istanbul belediye başkanı yolsuzluktan tutuklanıyo yerine onun belirliceği isim geçecekmiş şaka gibi ya ne çektin be istanbul um 484 1 Yanıtla
  • Erdinc Yildiz:
    Tabi kayyumistersniz oda olur sizin içinizde asagilik üç maymun olunca haksızlık adaletszlik onursuzluk vicdansızlık bu toplumdan 23 senede ancak İmamoğlu sayesinde uyanıyor kudurun halkin önüne gecemiceksiniiz 167 201 Yanıtla
    Efem0909:
    Yolsuzluk yaparak mı uyandırıyor halkı Milletin parasını dolaylı yollardan kendi şirketine aktarmak onurlu vicdanlı adaletli haklı bir davranış mı oluyor 0 0
    Ahmet Çak:
    yahu sahtekar,a bakarak gözünü açan bir millet yok olmaya mahkumdur adı üzerinde dolandırıcı parayla delege sayın almadılarmı özgür iradesini dolar karşılığı satan insanlar neden gidip savcılığa suç duyurusunda bulundu birazda adaletli olun yahu 0 0
    nev tu:
    onlar 3 maymunu sizde 7 li masa yani 7 maymunu oynuyorsunuz kendiniz yazıyor kendiniz oynuyorsunuz şikayet eden chp,itirafçı chp ,gizli tanık chp yolsuzluk chp fakat suçlu akp yersen diyeceğim fakat sığır çok saman kaç lira oldu derler 0 0
  • aragorn:
    KAYYUM ŞART 119 126 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:57:02. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement