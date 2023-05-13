İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesinden sonra Bakan Soylu sert konuştu: Yazıklar olsun, 11 yıldır kılına zarar geldi mi?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suikast iddialarının ardından Millet İttifakı'nda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ankara mitinginden önce Samsun'da vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu'na miting sırasında sahnede uzun namlulu korumalar eşlik etti. Korumalar konuşma boyunca sahnede kalırken, Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giydiği görüldü.

İMAMOĞLU DA SAHNEYE ÇELİK YELEK GİYEREK ÇIKTI

Samsun'un ardından Millet İttifakı'nın Ankara mitinginde de benzer görüntüler kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sahneye çelik yelek giyerek çıktığı görüldü.

SOYLU'DAN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun çelik yelek giymesi yankı uyandırırken; İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, bu duruma tepki gösterdi.

"11 YILDIR KILINIZA ZARAR GELDİ Mİ?"

Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "7 yıldır içişleri bakanlığı yapıyorum. Bütün terör örgütlerinin hedefindeyim. Amerika'nın hedefindeyim. Dün Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, görünmesini sağlayarak çelik yelek giymiş. 11 yıldır bu ülkede seçim yapıyorsun, kılına zarar geldi mi? Burnuna sinek kondu mu? Veyahut da bununla ilgili dönüp şöyle bir problemim şöyle bir sıkıntım var dediğin bize müracaat ettiğin hangi meselede Türkiye Cumhuriyeti bunun tedbirini almamış?

"TİYATRODAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Biz Güneydoğu'da çocuklarımız rahat okula gidemezken, şuan da çoluğu çocuğu, annesi, kızı herkesin rahat bir hayat yaşadığı, PKK'dan PYD'den kurtarıp huzura götürdüğü bir Türkiye'de Ankara'dan İstanbul'a yürümüşüsün, kilometrelerce yürümüşsün, ayağına en ufak bir sıkıntı gelmemiş. Bunu sağlayan güvenli bir Türkiye'yi, sanki bir şey varmış gibi, sanki bir tehlike varmış gibi oyunlara girebilmek. Türkiye Cumhuriyeti Devletini böyle aşağılamaya çalışabilmek, 'beni öldürecekler, beni şöyle yapacaklar, beni böyle yapacaklar' diye kendi üzerinden yeni bir istismarın içine girebilmek tiyatrodan başka bir şey değildir"