İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI TEHLİKELİ, BÖYLE MUHALEFET OLMAZ

İlçe ziyaretlerinde bulunmak için Bursa'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cuma namazını İznik ilçesindeki Ayasofya Camisi'nde kıldı. Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan İnce'nin gündeminde partisinden ayrılıp AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi vardı. İnce, "CHP'den istifa etti, bizim partimiz Memleket Partisi'nde yola devam kararı aldı. Sonra bizden de istifa etti, AK Parti'ye gitti. Birincisi biz partiyi kurduğumuzda bir MYK toplantısında dedim ki; Memleket Partisi'ni payanda olmak için kurmadık. Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı ile köşeye oturalım, 3-5 milletvekili pazarlığı yapalım diye kurmadım. Biz bunu tek başına seçimi kazanacak cumhuriyetçi, Atatürkçü, yurtsever bir parti olmak için kurduk. Ama her şeye rağmen asla Cumhur İttifakı ile olamayız. Çünkü 20 yıldır bu memleketi çok kötü yönetiyorlar. O günden sonra Mehmet Ali Çelebi gönül bağını önce benimle kopardı. Çok kısa süre içinde de istifa etti. Demek ki o aklından geçiriyormuş zaten. Bizim aklımızdan bunlar hiç geçmediği için. Yazık üzülüyorum sadece. Yani Ergenekon, Balyoz sürecinde Silivri mahkemelerinde ona en çok destek olanlardan birisiydim. Tabii ki ona değil, tüm bozuk düzene karşı çıkmak için yaptım bunları. Bugün olsa yine yapardım. O yüzden burada ceza aldım. Yargılandım. O FETÖ'cü hakimlere, savcılara karşı direndiğimiz için yargılandım. O günlerde Silivri'nin önlerinde miting yaparken, yargılanırken, diretirken, FETÖ'cülere karşı, sonra bir şey oldu. Sayın Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu. Bunu milletvekili yaptı. Yani o günlerde de Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben bu Ergenekon Davası'nın savcısıyım' diyordu. Sayın Çelebi'ye şunu söylemek isterim; seni Silivri zindanlarında savunan Muharrem İnce'nin yanında olmadın, seni milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmadın, 'Ben o davanın savcısıyım' diyen Tayyip Erdoğan'ın yanında oldun. Bu siyasetle açıklanamaz, bu olsa olsa doktorların işi olur" dedi.

'BAROMETRE DEĞİLİM'

Gazetecilerin, "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusuna, "Onu bilmiyorum, ama Memleket Partisi'ni soruyorsan, Muharrem İnce olacak" dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansını soran basın mensubuna ise "Bunu bilemiyorum. Barometre değilim" yanıtını veren İnce, "Yalancı anket şirketlerinin toplumu manipüle ettiklerini söylüyorum. Hepsini yazmışlar, bir tek Memleket Partisi yok. Sonra da diğerleri diyor 5, 6. Bunlar sokak anketidir. Türkiye'yi karış karış geziyorum. Yarın İstanbul'dayım. Allah'ın izniyle biz bu ipi göğüsleyeceğiz" diye konuştu.

'MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLMAK İÇİN ŞARTLARIM VAR'

Millet İttifakı'ndan gelebilecek adaylık teklifine ise şartlı olarak 'evet' diyeceğini söyleyen İnce şöyle konuştu:

"Bir; bana oy verecekler. İki; sandıkta oy vermemezlik yapmayacaklar. Hazineden aldıkları paraları harcayacaklar. Kendi afişleri değil, cumhurbaşkanı adayının afişlerini asacaklar. Dört; sandıklara sahip çıkacaklar. Beş; seçim gecesi iftira atmayacaklar, 'Seçim gecesi neredeydin?' diye. Sandıklara sahip çıkmayıp sonra da seçim gecesinden itibaren yıpratmaya başlamayacaklar. Seçimden sonra ola ki kaybedersek, tuvaletin önüne oturtmayacaklar. Yedi; bana yakın olan insanları partiden atmayacaklar. Bunları yaparlarsa kabulüm."

'CEZA VERİLECEKSE AK PARTİ'DE ADAM KALMAZ'

TBMM'den geçen yeni dezenformasyon yasasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İnce, "Medyayı ele geçirmişlerdi, şimdi sosyal medyayı ele geçirmek istiyorlar. Yalan bilgi, yanlış bilgi. En büyük yalan bilgiyi Recep Tayyip Erdoğan veriyor. 'Zonguldak Üniversitesi'ni biz açtık' diyor. 1071'de Romen Diyojen'in gülleler attığını söylüyor, o tarihte gülle yoktu. Yalansa en büyük yalancı kendisi. Bir gazete 365 günün 302 günü 'Emekliye müjde' diye haber yaptı. Bütün bunlar oldu. 'Belediyeler PKK'ya yardım ediyor' dedi. Hiçbir belediyeden bir şey çıkmadı. Bunları söyledi. 'Camide içki içtiler. Görüntüleri cuma yayınlayacağım' dedi. 500 cuma geçti hiçbirini yayınlayamadı. Birisi çıktı, 'Deri elbiseliler vardı, üzerime işedi' dedi. 'Görüntüler var' dediler, hiçbirisi çıkmadı. Ceza alacaksa bunların alması lazım. Yalan haberden, yıpratıcı haberden, toplumu manipüle edici haberden 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilecekse, AKP'de adam kalmaz" dedi. (DHA)