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İran: İsrail, Gazze'yi kuşatma altına alarak vatandaşları bombalayıp karşılık verilmemesini bekleyemez - Son Dakika

İran: İsrail, Gazze'yi kuşatma altına alarak vatandaşları bombalayıp karşılık verilmemesini bekleyemez

Son Güncelleme: 12.10.2023 23:59

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze'yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze'yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler" dedi.

BAĞDAT ZİYARETİ SIRASINDA AÇIKLAMADA BULUNDU

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Abdullahiyan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını durdurmaması halinde bölgenin "yeni koşullarla" karşı karşıya kalacağını belirterek, Gazze'yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler" ifadelerini kullandı.

İran: Gazze'yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp karşılık verilmemesini bekleyemezler
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan.

"ÇOCUKLARIN VE SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE SON VERİN"

Abdullahiyan, " Filistin'de çocukların ve sivillerin öldürülmesine" son verilmesi gerektiğini vurguladı. Irak'ın ardından Lübnan'a geçen Abdullahiyan, daha sonra ise Suriye'yi ziyaret edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran: İsrail, Gazze'yi kuşatma altına alarak vatandaşları bombalayıp karşılık verilmemesini bekleyemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran: İsrail, Gazze'yi kuşatma altına alarak vatandaşları bombalayıp karşılık verilmemesini bekleyemez - Son Dakika
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