İran\'ın Husilere desteği saldırıların planlanmasına dahil oldu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın Husiler'in Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alan saldırılarının planlanmasına doğrudan dahil olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Yemen'deki Husiler tarafından Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere gerçekleştirilen saldırılara değindi. Sözcü Watson, "Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik operasyonların planlanmasına İran'ın doğrudan müdahil olduğunu biliyoruz. Bu, kolektif eylem gerektiren uluslararası bir zorluktur" ifadelerini kullandı. İran'ın Kızıldeniz'deki saldırılar için silah, finansman, eğitim ve "taktik istihbarat" sağladığını söyleyen Watson, "İran'ın desteği, Husiler'in İsrail'e ve deniz hedeflerine karşı saldırılar başlatmasının önünü açtı. Ancak İran operasyonel karar alma yetkisini Husiler'e bıraktı" diye konuştu. Watson, İran'ın Husiler'e İsrail ile bilinen hiçbir bağlantısı olmayan ticari gemiler de dahil olmak üzere deniz taşıtlarına ve İsrail'e yönelik saldırılarda kullanılan insansız hava araçları sistemleri, kara saldırısı füzeleri ve balistik füzeler dahil gelişmiş silah sistemleri verdiğini iddia etti. Ayrıca İran'ın desteği olmadan Husilerin ticari gemileri etkili bir şekilde takip etme ve vurma konusunda zorluk yaşayacağını belirten Watson, "İran'ın Husileri bu pervasız davranıştan caydırmaya çalıştığına inanmamız için hiçbir sebep yok" dedi.

İran yönetimi ise Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına karıştığı yönündeki söz konusu iddiaları reddediyor.

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail ile ilişkili gemileri hedef alıyor

İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başlamıştı. Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyaran Husiler, geçtiğimiz hafta Babülmendep Boğazı'ndaki Norveç bandıralı "STRINDA" adlı ticari tankeri seyir füzesiyle vurmuş, daha önce de İsrail'e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı gemiye el koyarken, iki ticari gemiye ise füze ve dron saldırısı düzenlemişti. Alman Hapag-Lloyd ile Danimarkalı A.P. Moller-Maersk taşımacılık şirketleri ile petrol devi BP, saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'deki sevkiyatlarını durdurmuştu.

ABD, Kızıldeniz için ortak koalisyon kurmuştu

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD'nin öncülüğünde ortak koalisyon kurulmuştu. Ortak koalisyonda ilk olarak ABD ile birlikte İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'nın yer aldığı açıklanmıştı. Ortak koalisyona Avrupa Birliği (AB) Deniz Kuvvetleri'nin de katılacağını duyurulmuş, Yunanistan'ın da firkateyn göndereceği belirtilmişti. Avustralya ise söz konusu misyonu desteklemek için 11 personel göndereceğini, savaş gemisi veya uçak göndermeyeceğini belirtmişti. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Avustralya ordusunun Pasifik bölgesine odaklanmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizmişti. Ortak koalisyona başka ülkelerin de katılmayı kabul ettiği, ancak isimlerinin açıklanmamasının istendiğini belirtiliyor.

"Refah Muhafızı Operasyonu" adı verilen çokuluslu güvenlik girişiminde Kızıldeniz'in güneyi ile Aden Körfezi'ni kullanan ticari gemilerin savaş gemileri eşliğinde güvenli geçişinin sağlanması hedefleniyor. - WASHINGTON