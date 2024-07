Konya\'da İsmil Kazak Türkleri Sosyal Tesisinin açılışı yapıldı

Politika

Konya'nın Merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından İsmil Kazak Türkleri Sosyal Tesisinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Sosyal Tesis; kültürel etkinliklerin yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışma projelerine ev sahipliği yapacak. Sosyal Tesisin açılış töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tesisin hayırlara vesile olmasını dileyerek,

"Kazak halkının kültürel değerlerini yaşatmasında ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmesinde önemli bir rol oynayacağını kaydetti. Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ise Kazak ve Türk halkları arasındaki derin bağlara vurgu yaparak, "Sosyal tesisin bu birlikteliğe katkı sunacağına dikkat çekti.

İsmil Kazak Türkleri Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Karatay Belediyesi ve hayırsever merhum Ömer Yiğit ve Hüdaverdi Sevinç'in katkılarıyla yapımı gerçekleştirilen İsmil Kazak Türkleri Sosyal Tesisinin açılış töreni gerçekleştirildi. İsmil Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışı törenine, Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşide Yüksel, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti Konya 22. ve 23. Dönem Milletvekili ve Kazakistan Konya Fahri Konsolosu Mustafa Kabakcı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Karatay'da yaşamaktan mutluluk duyuyoruz"

Sosyal Tesisin açılış töreninde konuşan İsmil Kazak Türkleri Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Muhammet Alim, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya sosyal tesisin yapımındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Mehmet Muhammet Alim, Karatay'da yaşamaktan duydukları memnuniyeti aktararak şunları söyledi; "Bizler Konya'ya yerleşmekten Mevlana torunu sıfatı almaktan şeref duymaktayız. 16 Aralık 1991'de Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığını kazanması sevincimizi daha da arttırarak iki devlet tek millet düsturuyla hareket etmeye başladık. Derneğimizin o dönemin Yönetim Kurulu Başkanı merhum Ömer Yiğit ile Hüdaverdi Sevinç abilerimiz arsalarını bağışladı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Selçuklu devletinin başkenti Konya'nın Karatay ilçesine güzel bir eser kazandırmanın onurunu yaşamaktayız. Hizmet binamızın yapılmasında emeği geçen maddi manevi desteğini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara, sponsorlara ayrı ayrı teşekkür ederiz. Karatay Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hasan Başkanımız 2019 yılından beri projemizi takip ederek, her zaman yanımızda oldu. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır."

"Kazak kardeşlerimizin her zaman yanındayız"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal tesisin hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Kılca, Tesisin, Kazak halkının kültürel değerlerini yaşatmasında ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmesinde önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

Başkan Kılca, "Kazakistan her zaman bizim gönlümüzde. Bizler soydaş iki devletiz; tek milletiz. Konya'mız bin yıldan fazladır Anadolu Türk yurdu olarak kabul edilmiş, 200 yıldan fazlada Selçuklulara başkentlik yapmış bir şehirdir. Hazreti Mevlana'nın çağrısına uyarak 1955 yılında buraya Kazak soydaşlarımız devletimizin imkanları ölçüsünde yerleştirildiler. O dönemden bu yana da İsmil'de ikamet ediyorlar. Kazak kardeşlerimizle burada hem akraba hem komşu olduk. Yine Kazak soydaşlarımızın bir kısmı da İstanbul'umuzun Zeytinburnu ilçesinde ikamet ediyorlar. Zeytinburnu Belediye Başkanımız da her zaman kendilerinin yanındadır. Dernek başkanımız Sosyal tesisin yapımı ile ilgili bize geldiğinde çok heyecanlandım ve işin başından bu yana çevre düzenlemesiyle, malzeme tedariki ve tefrişatıyla Karatay Belediyesi olarak destek olduk. Karatay Belediyesi olarak her zaman Kazak kardeşlerimizin yanınızdayız ve telefonumuz 7/24 açık. Bize istedikleri her zaman ulaşabilirler. Bu düşüncelerle İsmil Kazak Türkleri Sosyal Tesisinin Konya'mıza, Karatay'ımıza ve Kazakistan'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kazak Türklerinin varlığı kültürel zenginliğimize katkı sağlıyor"

İsmil Kazak Türkleri Sosyal Tesisinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, tesisin yapımında emeği olan herkese teşekkür etti. Ömer Arısoy, "Bizler her zaman Kazak kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kazak Türkeri'nin varlığı, kültürel zenginliğimize büyük katkı sağlıyor. Burada açılışını yaptığımız Sosyal Tesisin sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Tesisin hayata geçmesinde emeği olan vakfeden merhum Ömer Yiğit ve merhum Hüdaverdi Sevinç'e, katkıları dolayısıyla değerli dostum Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya ve Dernek Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sosyal Tesis Konya'ya hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

"Kültürel mirasa katkı sunacak bir tesis"

'İsmil Kazak Türkleri Sosyal Tesisi, kültürel mirasa sahip çıkacak bir merkez olmuş' diyen AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşide Yüksel; "Bu vatan için her zaman hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. Reşide Yüksel, "Atayurt işgale uğrayıp var olmak ve yok olmak arasında kaldığımız vakit bize kucak açan bu güzel vatana bu necip Türk milletine büyük bir vefa borcumuz var. Bu vatana her zaman hizmet edeceğiz. Geçmişten geleceğe bir köprü geleneği üstlenen İsmil Kazak Türkleri Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu ve Yöneticilerini tekrar tebrik ediyorum. Gelecek nesillerimizin yetişeceği ve kültürel mirasa sahip çıkacak bu dernek binamızın yapımında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, arsayı bağışlayan hayırseverlerimize, gönül dostlarımıza, özellikle de Karatay Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mustafa Kabakcı'dan emeği geçenlere teşekkür

AK Parti Konya 22. ve 23. Dönem Milletvekili ve Kazakistan Konya Fahri Konsolosu Mustafa Kabakcı ise Sosyal Tesisin kazandırılmasında büyük emeği geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve katkılarından dolayı Dernek Başkanına teşekkür ederek; İsmil Kazak Türkleri Tesisinin hayırlı olmasını diledi.

"Kazak ve Türk halkı arasında derin bir bağ var"

Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kazak ve Türk halkları arasındaki derin bağlara vurgu yaparak; Sosyal Tesisin bu birlikteliğe katkı sunacağına dikkat çekti. Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev, " Türkiye'nin çeşitli illerine göç eden Kazak kardeşlerimiz ile burada bu güzel sosyal tesisin açılışı için buluştuk. Açılışını yaptığımız tesisin önemi Kazak Türkleri için çok değerlidir. Kazak ve Türk Halkları arasında derin bağlar var. Biz tarihimizle birbirimize bağlıyız. Bu tesisin de bu derin bağa katkı sunacağına inanıyorum. Sosyal Tesisin inşa edilmesinde büyük emeği geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya, Derneğimize ve vakfedenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İsmil Mahallesi'ne kazandırılan Kazak Türkleri Sosyal Tesisinin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. - KONYA