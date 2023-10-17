Isparta Valiliği'nden dövüldükten sonra ortadan kaybolan Benekli Ayhan'la ilgili açıklama: Şikayet yok, Ankara'ya gitti

Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, gece saatlerinde Isparta'daki bir eğlence merkezi önünde çıkan tartışma sonrası saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz 2 erkek tarafından dakikalarca darbedilen Koç, baygınlık geçirdi. Ailenin haber alamadığı için kayıp başvurusu yaptığı Koç'la ilgili açıklama yapan Isparta Valiliği, 2 gün önce meydana gelen olayla ilgili bir şikayetin bulunmadığını fenomenin de dün 2 kadınla şehirden ayrılarak Ankara gittiğini belirtti.

"2 KADINLA ÖNCE BURDUR'A SONRA DA ANKARA İSTİKAMETİNE DOĞRU GİTTİ"

Isparta Valiliği, sosyal medyada 'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç'un 2 kişi tarafından darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Benekli Ayhan' olarak bilinen Ayhan Koç isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada; söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta il merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldiği ve konuyla ilgili olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayhan Koç ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın, saat 03.30 sıralarında taksi ile Burdur'a gittiği, Ayhan Koç'un buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. Ayhan Koç'un olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.