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İsrail Savunma Bakanı: Tam taarruza geçiyoruz - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı: Tam taarruza geçiyoruz

Son Güncelleme: 10.10.2023 21:47

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin 'Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz.' dedi. Gallant, Hamas'ın pişman olacağını ve Gazze'nin asla eskisi gibi olmayacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artırmak için kısıtlamaları kaldırdıklarını ve tam taarruza geçeceklerini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından bölgede gerilim tavan yaptı. Hamas'ın saldırısının ardından İsrail misilleme olarak karşı operasyon yaparak Gazze'yi bombardıman altına aldı. Bir süre sonra da elektrik, su ve gıda sevkiyatını keserek Gazze'yi abluka altına aldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Tam taarruza geçiyoruz

"GAZZE ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

İsrail basınındaki haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi.

"TAM TAARRUZA GEÇİYORUZ"

Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Tam taarruza geçiyoruz

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İsrail Savunma Bakanı: Tam taarruza geçiyoruz - Son Dakika


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