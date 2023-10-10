İsrail Savunma Bakanı: Tam taarruza geçiyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artırmak için kısıtlamaları kaldırdıklarını ve tam taarruza geçeceklerini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından bölgede gerilim tavan yaptı. Hamas'ın saldırısının ardından İsrail misilleme olarak karşı operasyon yaparak Gazze'yi bombardıman altına aldı. Bir süre sonra da elektrik, su ve gıda sevkiyatını keserek Gazze'yi abluka altına aldı.

"GAZZE ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

İsrail basınındaki haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi.

"TAM TAARRUZA GEÇİYORUZ"

Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadesini kullandı.