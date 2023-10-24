İsrailli eski general: İsrail ordusu Gazze'ye girdiğinde bubi tuzakları, tanksavarlar ve mayınlarla karşılaşacak

İsrailli eski komutan, ordunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik karadan müdahalesi konusunda temkinli olunması tavsiyesinde bulunarak, ordunun ciddi kayıplar vereceğini söyledi.
Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in olası kara harekatı belirsizliğini korurken, İsrail ordusunda Yedek Subaylardan Sorumlu Askeri Denetçi olarak görev yapan emekli Tümgeneral Itzhak Brik, İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamalarda bulundu. Brik, "Ordu henüz hazır olmadığı için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya kara harekatı için beklemesini tavsiye ettim." dedi.
Gazze'de Filistinli grupların İsrail ordusunun karadan müdahalesi konusunda "Çok önceden saldıracağımızı anladılar ve savunmayı hazırladılar." ifadelerini kullanan Brik, İsrail güçlerinin "tanksavarlar, mayınlar ve bubi tuzakları" ile karşılaşacağı uyarısında bulundu.
Brik, "İsrail ordusu Gazze'ye girdiği takdirde çok sayıda kayıp verecek ve gücü ciddi biçimde azalacak." diye konuştu. İsrail güçlerinin Gazze'ye girdiğinde en önemli görevinin "Hamas ve İslami Cihad mensuplarını tünellerde yok etmek" olduğuna dikkati çeken Brik, "Bu çok uzun zaman alacak, belki de aylar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.
Emekli komutan, İsrail güçlerinin "büyük bir kısmının" Gazze'ye müdahale sırasında görev alması gerekeceğine vurgu yaparak, "aylar sürecek sıcak çatışma" yaşanacağını savundu. İsrail ordusunun bu uzun sürede dahi Filistinli direniş gruplarını "tamamen yok edemeyeceği" öngörüsünde bulunan Brik, "Bu durum Hamas için büyük bir zafer olarak görülecek." ifadelerini kullandı. Brik, Gazze'ye müdahalenin "bölgesel savaşa dönüşebileceği" uyarısında da bulunarak, "havadan saldırıya devam edilmesi" ve "kuşatmanın birkaç ay devam etmesi" gerektiğini söyledi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 31 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Politika › İsrailli eski general: İsrail ordusu Gazze'ye girdiğinde bubi tuzakları, tanksavarlar ve mayınlarla karşılaşacak - Son Dakika