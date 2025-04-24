İstanbul'da Deprem Tespiti ve Çalışmalar - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da Deprem Tespiti ve Çalışmalar

Bakan Kurum, 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası 83 az hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.

24.04.2025 21:42
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en çok Avcılar, Esenler ve Bahçelievler'den ihbar aldıklarını belirterek, "Bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Kurum, dün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bu sabah AFAD koordinasyonunda toplantılar yaptıklarını ve ardından sahaya çıkarak incelemelerde bulunduklarını söyleyen Kurum, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve Bakanlık ekiplerinin çalışmalarına dair bilgiler verdi.

Kurum, tüm ekiplerinin İstanbul'un her noktasında yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1756 hasar ihbarı aldık. İstanbul'daki ihbarların yaklaşık yüzde 80'i Avrupa, yüzde 20'si Anadolu Yakası'nda toplanıyor. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü; Avcılar, Esenler ve Bahçelievler. Bu ilçelerimizden diğer ilçelere nazaran daha fazla yoğun talep geldi. Oradaki kaymakamlarımız, afet koordinasyon ilçe müdürlüklerimizle irtibat halinde süreci yürütüyoruz. Bu ihbarların 1467'sinde bu deprem nedeniyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadesini kullandı.

İnceleme ve tespitler için Anadolu'nun dört bir yanından gelenlerle birlikte ekip sayısını artırdıklarını söyleyen Kurum, "İstanbul'umuzdaki 28 bin 538 kamu yapısına dair tespitlerimiz devam ediyor. 36 öğrenci yurdumuzla ilgili tespitleri yaptığımızı, bu yurtlarda herhangi bir risk bulmadığımızı ifade etmiştim. Şu anda arkadaşlarımız hastanelerimizi de hızlı bir şekilde tarıyor." diye konuştu.

Kurum, "Yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmasından çıkan sonuçlar, önceden bu yana sayılarını sürekli paylaştığım İstanbul Risk Tespit Raporumuzu güncelleyecek. Bu bizim için gerçek bir veri olacak, yapacağımız tüm dönüşüm projelerine de temel teşkil edecek. Tespitlerimizi İstanbul adına, İstanbulluların geleceği adına çok önemsiyoruz. Sahadan aldığımız verileri ilçe ilçe, mahalle mahalle inceleyeceğiz." dedi.

Sorunları giderme adına çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, "İstanbul'un en büyük gerçeği, acilen cevap verilmesi gereken sorunu depremdir. İstanbul'umuz, deprem dönüşümünün her zaman en önemli odak noktası olmuştur, kalbidir bu manada. Bu sorun, asla sümen altı edilemez, asla ve asla ertelenemez. İstanbul'daki yapı stokunun bir dakika, bir saniye bile kayba tahammülü yoktur. Devletimiz, 2012'den beri bu manada tüm imkanlarını milleti için seferber etmiştir." açıklamasında bulundu.

Kurum, bu dönüşüm yapılmaz ve binalar sağlam hale getirilmezse İstanbul'un geleceğinin tehdit altında olduğunu ifade ederek, "Vakit daralmakta, İstanbul günden güne sıkışmaktadır. Bunu bilim insanlarımız, hocalarımız söylüyor. Allah korusun İstanbul depremi herhangi bir afet değil, Türkiye'nin bağımsızlığını dahi etkileyecek milli güvenlik meselesidir." dedi.

"Artık hep birlikte seferberlik vaktidir." diyen Kurum, "16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde başka bir gündeme gerek yoktur ve asla olamaz. Bugün hep birlikte Rabbimize şükürler ediyoruz ki can kaybı ve yaralımızın olmadığı, binalarımızın yıkılmadığı bir depremi yaşadık. Bu hepimiz için bir uyarı. Bu uyarıyı dikkate almak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kurum, Bakanlık olarak sosyal konut yapmaya, kentsel dönüşüm projelerini vatandaşlarla birlikte gerçekleştirmeye, belediyeler ve vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Herkesi, İstanbul'un dönüşüm seferberliğine destek vermeye davet eden Kurum, tüm İstanbullulara "geçmiş olsun" dileklerini yineleyerek, konuşmasını sonlandırdı.

Toplantıya, Bakan Kurum'un yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İstanbul'da Deprem Tespiti ve Çalışmalar - Son Dakika

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