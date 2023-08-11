Vitrinde 5 isim var! "Erdoğan'ı "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul için zor bir sınav bekliyor

14 Mayıs seçimlerinden sonra tüm gözler 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere çevrilmiş durumda... Partiler seçim çalışmaları için startı verirken özellikle AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ince eleyip sık dokuyor. Kulislerde adaylık için Murat Kurum, Fahrettin Koca, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu ve Hilmi Türkmen'in isimleri ön plana çıkarken son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Adaylık için vitrine çıkan bu isimlerin uzun yıllardır partide görev alması "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor bir seçim bekliyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

ERDOĞAN İSTANBUL'U İSTİYOR

Seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere 2019 yerel seçimlerinde muhalefete kaptırdıkları büyükşehirleri yeniden almak istediklerini ifade etmişti. Bir dönem belediye başkanlığını da yaptığı ve "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'u geri almak isteyen Erdoğan, en doğru adayla seçime girmek istiyor.

ZOR BİR SEÇİM OLACAK

AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in adı ön plana çıkıyor. Bu isimlerin AK Parti içerisinde uzun yıllardır siyaset yapmaları ve halk nezdinde hepsinin bir karşılığının olması tercih noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir hayli zorlayacak.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre; işi şansa bırakmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da aday gösterilecek isim için kapsamlı bir anket çalışması yapılmasını istediği öğrenildi. Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde vatandaşa ismi İBB adayı olarak geçen vitrindeki isimler sorulacak. Bu anketten elde edilecek sonuç adayın belirlenmesi hususunda önemli bir kriter olacak.

"İSTANBUL FETRET DEVRİ'NE GİRDİ" DEMİŞTİ

Her fırsatta İstanbul'u geri almak istediklerini ifade eden Erdoğan, katıldığı bir açılışta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenerek "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız" demişti.