İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa\'da 7 Zehir Taciri Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığını belirterek, "Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyoruz. İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir taciri yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 202 kilo muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 232 kilo skunk maddesi ile 10 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda ise; 165 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.