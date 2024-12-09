Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı - Son Dakika
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Politika

Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

Bakırhan, \'\'Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir\'\' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

MHP lideri Bahçeli'nin, TBMM'de bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı alkışlaması gündem oldu. Bahçeli'nin uzun uzun alkışladığı Bakırhan'ın konuşmasındaki ifadeler dikkat çekti.

09.12.2024 21:53
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başlayan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

BAHÇELİ VE MHP SIRALARI BAKIRHANI ALKIŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde söz alan alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşması sonrasında alkışladı. Öte yandan MHP sıralarından bazı milletvekillerinin de Bakırhan'ı alkışladığı görüldü.

Bahçeli'nin uzun uzun alkışladığı konuşmada Tuncer Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"SAYIN ERDOĞAN'A YAPICI BİR GÖREV DÜŞÜYOR"

Değerli milletvekilleri 1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda Türkiye'nin barışı için elimiz açık dedik. Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız dedik. Muhalefet partilerinin büyük çoğunluğu demokratik çözüm ve barış konusunda çok kararlı bir biçimde bir irade ortaya koydu. Belki ilk defa büyük bir ortaklaşmaya şahitlik ediyoruz. Bu oldukça kıymetli bir tutumdur. Tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı heba etmeyelim.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a yapıcı bir görev düşüyor. Sayın Erdoğan, Kürt meselesi Türkiye'nin çözümü bekleyen en tarihsel meselesidir. Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir. DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı Meclis huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu Meclis bir çözüm ile anılmalı. Ve yüzünü başka yere çevirmeden Ankara çözümünü sunmalıdır. Şayet Ankara vizyonu varsa Ankara çözümü de olmalıdır. Eğer gerçek ve köklü bir çözüm arayışında samimiysek, bu çözümü dışarıda değil, Türklerle, Kürtlerin ortak geçmişinde ve geleceği birlikte inşa kararlılığında bulmalıyız. Başka ülkelerin başkentlerinden güç devşirmekten kaçınılmalı. Bu kritik süreçte fırsatçılık arayışına girmek kimseye kalıcı bir çözüm sunmaz.

TUNCER BAKIRHAN, BAHÇELİ VE MHP SIRALARINI SELAMLADI

Konuşmayı dinleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'lilerin, Bakırhan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından alkışlaması dikkat çekti. Bakırhan da yerine geçerken kendisini alkışlayan Bahçeli ve MHP sıralarına doğru bakarak başıyla selam verdi.

Bakırhan, 'Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

DEM PARTİLİLER İLE TOKALAŞMIŞTI

Meclis'in 28. dönem 3. yasama yılının açılış oturumunun kapanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salondan ayrılırken DEM Parti Eş Başkanlarının yanına gitmişti. Bahçeli, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşmıştı.

ÖCALAN ÇAĞRISI

Bahçeli'nin, 22 Ekim'de teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısı, Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ferhat Acu:
    Hayırlısı olsun inşallahh Güzel Türkiyemize barış ve huzurun hakim olmasını nasip etsin rabbim 31 5 Yanıtla
  • Cengiz Han:
    Kimleeeeer kimlerle beraber 16 13 Yanıtla
  • Tas Ruhi:
    Birakin fitneligi artik,bizim birbirimize ihtiyacimiz 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Her biji dem her biji Mhp 2 0 Yanıtla
  • Üzeyir Kandemir:
    be adam Kürt sorunu yokki diz hdp şimdi ki dem olarak siz uyduruyorsunuz 0 2 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    sahiplerinin terk ettiğini anlayan i.T ler başladilar Erdogana yalakalığa..yalnız Erdoğanin çözeceği kürt sorunu değil, sizin baslattığınız terör sorunudur..çünkü Türkiyenin bir kürt sorunu yok, kürt maskeli ermeni bölücülerin yürüttüğü ayrılıkçı terör sorunu vardır. 0 0 Yanıtla
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