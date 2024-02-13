İYİ Parti, Denizli\'de belediye başkan adayını milletvekilinden seçti

İYİ Parti, Denizli'de de belediye başkan adayını milletvekilinden seçti
İYİ Partili milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:
"Nasıl bir belediye başkanlığı yapacağını anlatmasını Yasin reise bırakıyorum"
DENİZLİ - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak milletvekili Yasin Öztürk'ü açıkladı. Öztürk, partisinden belediye başkan adayı olarak açıklanan 6. milletvekili oldu.
İYİ Parti Denizli İl Teşkilatı, 31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri'nde Denizli adaylarının tanıtımı için Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından zeybek gösterisi ile başlayan programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ü açıkladı. Çok ayrıntıya girmeyeceğini ve nasıl bir belediye başkanlığı yapacağını Yasin Öztürk'ün anlatmasını istediğini ifade eden Akşener, 2028 seçimlerinde iktidar olabilmek için yerel seçimlerde belediye kazanmaları gerektiğini vurguladı.
"Meselemiz Erdoğan değil, sistemin değişmesi"
Konuşmasında 2028 genel seçimlerini kazanma vurgusunda bulunan Akşener, bir partilinin "Parlamenter sisteme tekrar dönecek miyiz?" sorusuna, "Bizim bu yolculuğumuzun gerekçesi o. Ben neden 2018'de el sıkışayım, neden kendi başımıza gitmeyelim. 2019'de niçin bir başka partiye 'Gel beraber bir berber dükkanı kuralım' diyeyim de çırak çıkalım. İstanbul ve Ankara'nın alınması, 2023 seçimlerinde bu ucube sistemin değiştirilmesine yönelik önemli bir umuttu. Dolayısıyla İYİ Parti olarak önce yerel seçimlerde, sonra 2028 seçimlerinde bu sistemi değiştireceğimiz kaydıyla yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Ondan sonra hiç beklemeden çok hızlı bir şekilde parlamenter demokrasiye geçiş sağlanacak. Burada kimse bizim düşmanımız değil. Bu sistemin başına arkadaşlarımdan birini de koysak bir sene sonra kafayı yer. Meselemiz Erdoğan'ın gitmesi, yerine bir başkasının gelmesi değil, bu sistemin değişmesidir" cevabını verdi.
İYİ Parti 6. milletvekilini belediye başkan adayı ilan etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş gösterildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına ise Balıkesir Milletvekili Turhan Özmez aday olarak gösterilen milletvekili oldu. İYİ Parti'nin Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise Genel Başkan Meral Akşener tarafından Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi. İYİ Parti, 31 Mart seçimlerinde en fazla milletvekilini belediye başkan adayı gösteren parti oldu.
Denizlili hemşehrilerinin kendisini çok iyi tanıdığını ifade eden İYİ Parti Milletvekili ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Öztürk, "Bizde Denizli'mizin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Yaparsa Yasin yapar dedirtecek kadar çalışkanız, kararlıyız ve inançlıyız. Bu inanmışlığın verdiği sorumlulukla milletimizden yetki istiyoruz. Denizli'miz 20 senedir ihmal edildi, var olan sorunlar yok sayılıp göz ardı edildi. Ülkemizin önemli ihracat şehirlerinden biri olan Denizli, bu konuda hak ettiği desteği görmemiştir" şeklinde konuştu.
İYİ Parti'nin Denizli ilçelerinde adayları ise Acıpayam'da Mahir Altuğ, Babadağ'da Ali Atlı, Baklan'da Celal Tuyji, Bekilli'de Kemal Karaman, Beyağaç'ta Sevhan Demirel, Bozkurt'ta Zafer Kocaman, Buldan'da Mustafa Gülbay, Çameli'de Sezai Turhan, Çardak'ta Mehmet Çakmak, Çivril'de İsmail Çorbacıoğlu, Güney'de Alaattin Gümüş, Honaz'da Osman Çaybaşı, Merkezefendi'de Fatih Coşkun, Pamukkale'de Türkay Berberoğlu, Sarayköy'de Ahmet Çelikak, Serinhisar'da Şükrü Averi, Tavas'ta Emin Barıner oldu. İYİ Parti, Kale ve Çal ilçelerinde ise belediye başkanlığı için aday açıklamadı.
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