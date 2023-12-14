İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti

İYİ Parti'de bir yerel seçim istifası daha yaşandı. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İstanbul ve Ankara'da işbirliği yapılmaması gerekçesiyle partiden istifa ettiğini açıkladı.

"YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY İSTİFA ETMEKTİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, yerel seçimde işbirliği teklifinin görüşüldüğü 4 Aralık'taki Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan kararı desteklemediğini belirterek, "Bildiğiniz gibi, en azından İstanbul ve Ankara'da iş-birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş, az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir. Yıllardır 'tek adam sistemine' karşı mücadele ediyorum. Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

İşte Güner'in açıklamasının tam metni;

"Bugün benim için çok zor bir gün Sebebini anlatmadan önce biraz İstanbul'dan bahsetmek istiyorum.... İstanbul'un kaybedilmesi bir memleket meselesi, bir Cumhuriyet meselesi, ve demokrasi meselesidir. İstanbul kaybedilirse, güç zehirlenmesi tavan yapmış, hiçbir engel kalmamış, kopkoyu bir tek adam sistemi yerleşir.

ERDOĞAN ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Cumhuriyet değerlerinden daha da uzaklaşırız. Ülkemizi ortadoğulaşma projesi daha da güçlenir. Milletimiz daha da yoksullaşır ancak artık bu durumu değiştirme morali ve gücü kalmaz. Milletimiz siyasetten kopar, hatta siyasetten nefret eder hale gelir. İşte o gün demokrasi tam olarak ölür. İstanbul sadece İstanbul değildir. İstanbul Türkiye'nin kalbidir, Türkiye'nin her köşesinden insanımızın buluştuğu, Türkiye'nin özetidir. Abarttığımı düşünüyorsanız kendinize sadece şu soruyu sormanız yeterlidir: Neden Sayın Erdoğan'ın tek hedefi, tek hayali İstanbul'u tekrar kazanmaktır? Neden 28 Mayıs'ta koskoca Türkiye'yi kazanmışken, ilk konuşmasında "İstanbul'u tekrar kazanmalıyız demiştir? Mart 2019'da Sn. İmamoğlu "ilk" seçimi sadece 14.000 oy farkla kazanmıştı. Oyların 60,1'1 civan bir farkla... Binde biri...

"İSTANBUL'DA AK PARTİ'NİN ADAYI KAZANACAKTIR"

Bu seçimde 1 oyun bile önemli olacaktır! İktidar tüm gücüyle İstanbul'u kazanmaya odaklanacaktır. Tüm orantısız gücüyle oyları bölersek, AK Parti'nin adayı kazanacaktır. Bu somut bir gerçektir. Bu yüzden, vicdanı kanaatim şöyledir; kazanabilecek tek aday (ve başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için, hepimiz tek 1 oy bile fire vermeden Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tekrar kazanmasını desteklemeliyiz.

"BU BİR CUMHURİYET MESELESİDİR"

Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir. Şimdi neden bugün benim için zor bir gün ona geleyim. Yıllardır ülkemin iyiliği için, demokrasi için, Cumhuriyet değerlen ve Atatürk ilkeleri için mücadele veren bir hukukçuyum. Referandumun baskıcı (OHAL) döneminde cesaretle bu tek adam sistemine karşı mücadele ettim, onlarca programda konuştum, 4 kitap yazdım. Her zaman ilkelerim doğrultusunda hareket ettim. Mayıs 2023 seçimlerinde Sn. Meral Akşener'in teveccüh ile hayatında ilk defa bir siyasi partiye (İYİ Parti'ye) üye oldum ve İstanbul'dan milletvekili adayı gösterildim.

SEÇİLEMEYİNCE AKŞENER YARDIMCISI YAPTI

Sıradan adaydım ve seçilemedim. (Milletvekili değilim). Milletvekili seçilemeyince, Sn. Meral Akşener beni Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı. Ben de sandığım 4 Temmuz 2023 ten beri elimden geldikçe kendisine ve partimize faydalı çalışmalar yapmaya çalıştım İYİ Parti'de gerçekten harika insanlarla tanıştım, Toplumsal Politikalar Başkanı olarak, engelliler grubumuzda, derin yoksulluk grubumuzda, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz grubumuzda, iyi niyetle, inançla çalışan harika insanlar tanıdım.

Ülkemizin birçok gerçeğine ilişkin kalp gözüm daha da fazla açıldı, 4 Temmuz öncesine göre sanırım daha da duyarlı bir insan oldum. Dostlarım; hepinizi seviyorum ve sizden öğrendiklerimi asla unutmayacağım. Sayın Meral Akşener'e bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Başta Sayın Meral Akşener olmak üzere, sık sık mesai yaptığım değerli divan üyeleri arkadaşlarım ve birlikte mesai yaptığım bazı Milletvekili arkadaşlarım, İYİ Parti'nin tüm çalışanları (sabah güler yüzle bana kapıyı açan güvenlik görevlilerinden, dizel kalem ekiplerine, asistan ve güvenlik ekiplerine) ve İYİ Parti'nin tüm gönüllülerine; hepinize çok teşekkür ediyorum.

"SİYASETE ÜNVAN İÇİN GİRMEDİM"

Beni daima bir 'ailede' gibi hissettirdiniz. Üzüntüm insani boyuttadır: Bu yüzden, samimiyetle umarım ki dost kalırız. Hakkınızı lütfen helal edin, ben de tabii ki helal ediyorum. Asla benden Sayın Meral Akşener veya parti hakkında 1 tek olumsuz kelime duymayacaksınız, Ancak affımı rica ediyorum. Siyasete ünvan için girmedim; Türkiye'yi ve Türk milletini bu korkunç yoksullaşma ve otoriteleşmeden kurtarmak İçin girdim.

Ve şahsi görüşüm 4 Aralık tarihli GK kararının bu amaç yönünde doğru bir karar olmalıdır. Bildiğiniz gibi, en azından İstanbul ve Ankara'da işbirliği için mücadele ettim ve GK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş, az sayıda kişiden biriyim. Çıkan karan savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir."

İşte Ece Güner'in o açıklaması;

İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) işbirliği teklifini Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla reddetmiş, 81 şehirde kendi ismi ve logosuyla seçime gireceğini açıklamıştı. Bu kararın ardından partiden bir dizi istifa yaşanmıştı.