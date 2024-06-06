İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Erdoğan ve Akşener\'in görüşmesini değerlendirdi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız ziyaretten sonra da telefonla beni aramak suretiyle bilgilendirdi. Genel olarak Türkiye'yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundular." dedi.

Dervişoğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener'in görüşmeye ilişkin kendisini bilgilendirdiğini aktaran Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Devlet ve siyaset hayatında önemli görevler yapmış insanların bu ziyaretleri karşılıklı olarak yapmaları kadar doğal bir şey yok. Zannediyorum, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu temel meselelerle alakalı olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Sayın Genel Başkanımız (Akşener), ziyaretten sonra telefonla beni aramak suretiyle bilgilendirdi. Genel olarak Türkiye'yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundular. Onun dışında 'özel' diye tanımlanabilecek herhangi bir açıklama yapmadılar."

Dervişoğlu, siyasi parti liderlerinin birbirlerini ziyaret etmesiyle "normalleşme" sağlanacaksa, tüm siyasi parti genel başkanlarıyla konuşmaya razı olduğunu, ancak Türkiye'nin önündeki problemler kaldırıldıktan sonra normalleşmeyi destekleyebileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası bir görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "Şu anda bana intikal etmiş bir şey yok. Ben yeni seçilmiş genel başkanım. Sayın Cumhurbaşkanı şayet bize gelir, başarı dileklerinde bulunursa, ziyaret ederse, ben de iadeiziyaret yapmaktan imtina etmem dedim. Şu anda kendisinden bana gelmiş ne bir davet var ne de genel başkan seçilmem münasebetiyle gerçekleştirdikleri bir tebrik ziyareti var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener ile görüşüp henüz kendisiyle görüşmemesi noktasında bir tepkisi bulunmadığını belirten Dervişoğlu, ziyaretin Meral Akşener'e zarar vermeyeceğini anlattı.

"Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı verilmesi" yönünde bazı iddialar bulunduğunun ifade edilmesi üzerine Dervişoğlu, buna ihtimal vermediğini ifade etti.

Hakkari Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Dervişoğlu, mahkeme kararlarını tartışmadığını, bahse konu belediye başkanının 10 yıldır terör suçlamasıyla yargılandığını belirtti. Dervişoğlu, "Yargılandığı davayla alakalı olarak da karar duruşması yaklaşmış. Ben böyle durumlarda hukukun ve demokrasinin uygulanması gerektiği kanaatini taşıyorum. Hukuku ve demokrasiyi ayakta tutacağız derken devletin güvenliğini de yok sayamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Partilerinden istifa eden kimseyle ilgili olumsuz bir şey söylemediğini belirten Dervişoğlu, partide kendisine karşılık bulamayanları sorgulayamayacaklarını kaydetti.