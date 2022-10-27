Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili esprisi gündem olan komedyeni izlemeye gitti - Son Dakika
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Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili esprisi gündem olan komedyeni izlemeye gitti

27.10.2022 00:54

İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medyada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını eleştiren bir espriyle sosyal medyada gündem olan komedyen BAturay Özdemir'in gösterisini izlemeye gitti. Gösteri sonrasında Özdemir'le buluşan Akşener, "Siyasetin yoğun gündeminde ufak bir nefes arası…Muhteşem gösteri için çok teşekkürler. Yolun bahtın açık olsun" paylaşımında bulundu.

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Meral Akşener, İYİ Parti, Magazin, Politika, Son Dakika

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