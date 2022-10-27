Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili esprisi gündem olan komedyeni izlemeye gitti
27.10.2022 00:54
İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medyada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını eleştiren bir espriyle sosyal medyada gündem olan komedyen BAturay Özdemir'in gösterisini izlemeye gitti. Gösteri sonrasında Özdemir'le buluşan Akşener, "Siyasetin yoğun gündeminde ufak bir nefes arası…Muhteşem gösteri için çok teşekkürler. Yolun bahtın açık olsun" paylaşımında bulundu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
27.10.2022 01:07:20. #1.13#
SON DAKİKA: Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili esprisi gündem olan komedyeni izlemeye gitti - Son Dakika