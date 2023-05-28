Ordu'daki seçim kutlamalarına gölge düştü! İYİ Partili üye bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Ordu'daki seçim kutlamalarına gölge düştü! İYİ Partili üye bıçaklanarak öldürüldü

28.05.2023 23:37

Ordu Gülyalı'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan kutlamada kan döküldü. İYİ Parti üyesi Erhan Kurt çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, "Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda sonuçların belli olmasının ardından, ülke genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlayanlar sokaklara indi. Zaman zaman taşkınlıklar yaşanırken, Ordu'daki kutlamalardan kötü haber geldi.

KUTLAMALARDA İYİ PARTİ ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gülyalı ilçesinde yapılan kutlamalar sırasında kavga çıktı. Kavgada İYİ Parti üyesi Erhan Kurt bıçaklanarak öldürüldü. Olaya İYİ Parti ve CHP'li isimlerden sert tepki geldi.

"BU KİN VE NEFRETE YAZIKLAR OLSUN"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ordu Gülyalı'da sözde kutlama yapanlar, genç kardeşimiz Erhan Kurt'u bıçaklayarak katletti. Bu kin ve nefrete yazıklar olsun. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Bu cinayetin hesabı sorulana, tüm sorumlular cezasını bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız."

İYİ Parti üyesi bıçaklanarak öldürüldü

"SÜRECİN KARARLI TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Twitter hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "Bu akşam İYİ Partimizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt İlçe Başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah'tan rahmet ailesi, sevenleri ve İYİ Parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz, Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız."

İYİ Parti üyesi bıçaklanarak öldürüldü

"MUTLU MUSUNUZ EY YÖNETENLER?"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ise şu paylaşımı yaptı: "Yazıklar olsun!! Bu kadar kin, nefret dilinin sonu buydu! Akpliler Ordu Gülyalı'da kutlamada İyi Parti üyesi Erhan Kurt kardeşimizi katlettiler. Mutlu musunuz ey yönetenler kin ve nefret diliniz sonuç buldu. Yazıklar olsun! Başımız sağ olsun Ordu'm. Mekanın cennet olsun kardeşim."

İYİ Parti üyesi bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: ANKA
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Seyit Torun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ordu'daki seçim kutlamalarına gölge düştü! İYİ Partili üye bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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