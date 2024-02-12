İYİ Partili başkanı dövdürdüğü iddia edilen Meclis Üyesi Atilla Çelik'ten açıklama - Son Dakika
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Politika

İYİ Partili başkanı dövdürdüğü iddia edilen Meclis Üyesi Atilla Çelik'ten açıklama

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Atilla Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın 2020 yılında gerçekleştiğini ve İYİ Parti ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Ayrıca, saldırıyı siyaseten nemalanmaya çalışanlara karşı çıkacağını vurguladı.

12.02.2024 14:43  Güncelleme: 15:04
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten özür dilediği görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Meclis Üyesi Atila Çelik, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, olayın 2020 yılında gerçekleştiğini ve o tarihte kendisinin İYİ Parti'de siyaset yaparak Meclis üyesi görevini sürdürdüğünü ifade etti.

İYİ Partili ilçe başkanını dövdürdüğü iddia edilmişti: Atilla Çelik konuyla ilgili açıklama yaptı

"KONUNUN İYİ PARTİ İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"

Atilla Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaparak Melih Gökçek'e sert tepki gösterdi.

İYİ Partili ilçe başkanını dövdürdüğü iddia edilmişti: Atilla Çelik konuyla ilgili açıklama yaptı

"Dün akşam bir trolbaşı tarafından gündeme getirilen ve troller tarafından gerek bana gerekse ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a zarar vermek amacıyla yayılımı sağlanan konu hakkındaki gerçekleri kamuoyuyla paylaşıyorum. BİR ALGI BALONUNUN NASIL SÖNDÜĞÜNE ŞAHİT OLACAKSINIZ.

1. Konunun İYİ Parti tabanına maksatlı bir şekilde mesaj vermesi hedeflenmektedir. OLAY 2020 YILINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR. Kavgada yer alan kişi o tarihte İYİ Parti İlçe Başkanı değildir. Tam aksine o tarihte ben, İYİ Parti'de siyaset yapıyor ve Meclis Üyesi görevimi sürdürüyordum. Yani konunun İYİ Parti ile hiçbir ilgisi YOKTUR.

"2 ARKADAŞIN KAVGASI BİZLERİ BAĞLAMAMAKTADIR"

2. Kavgadaki taraflar yıllarca birbirini tanıyan, beraber büyüyen, aynı sokaklarda yetişen kişilerdir. 2020 yılında, iki arkadaşın gece bir mekânda oturduktan sonra birlikte aynı arabayla evlerine giderken, adımın geçmesi üzerine kavgaya tutuştuklarını olaydan sonra öğrendim. Dolayısıyla konuyla benim, hele ki Mansur Başkanımızın haberi, ilgisi ve bilgisi bulunmamaktadır. 2 arkadaşın gecenin ilerleyen saatlerinde kendi aralarında yaşadığı kavga bizleri bağlamamaktadır.

Yıllarca bir karıncayı bile incitmemeye özen gösteren bir kişi olarak, şiddetin her türlüsüne elbette net bir şekilde karşıyım. Buna rağmen, 2 kişinin kendi aralarındaki kavgadan siyaseten nemalanmaya çalışanlara da elbette pabuç bırakmayacağım.

"TROLBAŞININ OYUNU YİNE BOZULMUŞTUR"

Çelik açıklamasında ayrıca, "Yarın öbür gün "ben de bunu yaptım" demek için Turgut Altınok'a açıktan veremediği desteği Mansur Başkanımıza zarar vereceğini düşündüğü aciz fikirler ile sunmak isteyen bir trolbaşının oyunu yine bozulmuştur. Kayıt paylaşmayı sevdiği için kendisinden piyasada dolaşan "3GEN" kaydını da paylaşmasını beklediğimi belirtiyorum" diyerek Melih Gökçek'i etiketledi.

"GERÇEKLERİN GÜN YÜZÜNE ÇIKMA GİBİ BİR HUYU VARDIR"

Atilla Çelik sözlerine şu cümlelerle devam etti;

"5 yıldır edilmedik iftira, atılmadık çamur kalmamasına rağmen bu kirli siyasetin Mansur Başkanımızın karşısında günden güne erimesinden ders alınmadığı ortadadır. Gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır. İşte bu gerçekler sonucunda, halkın Mansur Başkanımıza olan ilgisi ve desteği sokak sokak, cadde cadde büyümektedir, daha da büyüyecektir."

İYİ Partili başkanı dövdürdüğü iddia edilen Meclis Üyesi Atilla Çelik\'ten açıklama

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Onur Can Tecimer: Melih Gökçek paylaşım yapmış yalan olduğunu burdan anlayabiliriz. Jelibon rezervleri gibi... 44 49 Yanıtla
  • cemal aslan: Konuşmalar ve darp olayı çok net. Korkmuş olabilir. 6 1 Yanıtla

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Son Dakika Politika İYİ Partili başkanı dövdürdüğü iddia edilen Meclis Üyesi Atilla Çelik'ten açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili başkanı dövdürdüğü iddia edilen Meclis Üyesi Atilla Çelik'ten açıklama - Son Dakika
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