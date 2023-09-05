İYİ Partili isimden ''yerelde ittifak'' açıklaması: Ankara İYİ Parti'ye verilmeli - Son Dakika

İYİ Partili isimden ''yerelde ittifak'' açıklaması: Ankara İYİ Parti'ye verilmeli

Son Güncelleme: 05.09.2023 00:08

2024'te yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, siyaset kulislerinde ittifak konusu tartışılmaya başlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, önceki gün yaptığı bir konuşmada, ''Yerel seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız'' sözleri gündemdeki yerini korurken, İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bir televizyon programında konuşan Beker, ''Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin ve kesin Ankara İYİ Parti'ye verilmeli'' dedi.

Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin siyaset kulislerinde hareketli günler devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında "Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin ve kesin Ankara İYİ Parti'ye verilmeli." ifadelerini kullandı. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da yaptığı bir konuşmada "Yerel seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız" demişti.

TV100'de yayınlanan bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Beker, yerel seçimlerde ittifak konusuna ilişkin olarak da konuştu.

"O GÜN GELDİĞİNDE MANSUR BEY, İYİ PARTİ'NİN ADAYI OLUR"

"Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin ve kesin Ankara İYİ Parti'ye verilmeli. O gün geldiğinde Mansur Bey gelir, İYİ Parti'nin adayı olur." diyen Beker, Nereden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını. Şimdi diyor ki 'Ben CHP'den adayım.' Diyelim ki olmadı Mansur Yavaş. Yarın da mesala 'Ben aday değilim' dedi. Yani CHP'de de İYİ Parti'de de aday olmayacak mı Ankara'da?" ifadelerini kullandı.

"ANKARA BU SEFER İYİ PARTİ'NİN OLSUN"

"Ekrem Bey İstanbul'a aday olmazsa, yerine aday bulunmayacak mı?" sorusunu soran Beker, sözlerinin devamında, "Ben İYİ Parti'ye hizmet etmiş biri olarak diyorum ki; 'İş birliği olacaksa Ankara bu sefer İYİ Parti'nin olsun. Bunu Ankara'da her İYİ Partili ister. Ben bunu istiyorum. Niye olmasın?" dedi.

"YEREL SEÇİMLERE HER BİR YERDE TEK BAŞIMIZA GİRECEK GİBİ HAZIRLANACAĞIZ"

Öte yandan önceki gün bir düğüne katılmak için Bursa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin olarak, "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İLK BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI DUYURMUŞTU

Akşener, konuşmasında, partisinin ilk belediye başkan adayını ilan ederek, Orhaneli İlçe Başkanı Mümtaz Arslan'ın Orhaneli Belediye Başkan Adayı olduğunu paylaşmıştı.

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Son Dakika Politika İYİ Partili isimden ''yerelde ittifak'' açıklaması: Ankara İYİ Parti'ye verilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili isimden ''yerelde ittifak'' açıklaması: Ankara İYİ Parti'ye verilmeli - Son Dakika
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