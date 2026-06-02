İzmir\'e 11,5 Milyar Liralık Yatırım Müjdesi

Bakan Kacır, İzmir temasları kapsamında Çiğli'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çamur susuzlaştırma ve termal kurutma ile depo ve hizmet binası açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "Ege'nin incisi, efeler diyarı, kadim liman kenti güzel İzmir'e yeni projeler kazandırmanın mutluluğunu hep beraber paylaşıyoruz. OSB'mizin üretim altyapısını güçlendirecek, çevreye duyarlı sanayi anlayışımızı pekiştirecek ve atık yönetiminde verimliliği artıracak, toplam yatırım büyüklüğü 172 milyon lira olan Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma Ünitesi ile Depo ve Hizmet Binası'nın şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamleleriyle tarih yazdık. Ülkemizi küresel fırtınalara karşı korunaklı, üretim altyapısı sağlam bir liman haline getirdik. Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasında taşıdık. Tüm bu kazanımları küresel ölçekte kırılganlıkların derinleştiği bir dönemde, çatışma ve savaşların gölgesinde gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta yeni başarılarla buluşturmak üzere sanayimizi güçlü bir altyapıyla ve planlı büyümeyle daha da ileriye taşımaya kararlıyız" diye konuştu.

'Gelişen üretim kabiliyeti' vurgusu

Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendiren OSB modelini, ülkenin dört bir köşesine yaymayı, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşımak için öncelikli gördüklerini ifade eden Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"2002'den bu yana OSB'lerimizin sayısını 191'den 373'e, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11 binden 60 bin 800'e, çalışan sayısını ise 415 binden 2,7 milyona yükselttik. Bugün Anadolu şehirlerimiz, savunma sanayiinden otomotive, makineden kimyaya, yenilenebilir enerjiden biyoteknolojiye kadar pek çok alanda geliştirdikleri üretim kabiliyetleriyle Türkiye'nin küresel rekabet gücüne omuz veriyor. İzmir'imiz de bereketli toprakları, güçlü üretim geleneği, stratejik liman kenti kimliği, lojistik imkanları ve yenilikçi sanayi altyapısıyla, Türkiye Yüzyılı'nın üretim vizyonuna en güçlü katkıyı sunan şehirlerimizin başında geliyor."

"İzmir'de 5 endüstri bölgesi kurduk"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yatırım teşvik mekanizmaları, planlı sanayi alanları, KOBİ'lere sunulan destekler ve bölgesel kalkınma projeleriyle İzmir'in üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve yüksek katma değerli sanayi potansiyelini daha da ileri taşıdıklarını belirten Bakan Kacır, "Son 23 yılda şehrimizdeki planlı sanayi altyapısını güçlendirmek için 4 OSB'yi daha şehrimize kazandırdık. OSB'lerin sayısını 10'dan 14'e çıkardık. OSB'lerimizde 97 bin ilave istihdam oluşturduk. Petrokimya ve demir-çelik başta olmak üzere, ülkemizin sanayi gücünü ve kalkınma vizyonunu doğrudan destekleyen stratejik yatırımlar doğrultusunda İzmir'de 5 endüstri bölgesi kurduk. Bugünün dünyasında kalkınma için yalnızca üretmek yetmez, üretimi akıllandırmak, bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi de yüksek katma değere dönüştürmek zorundayız" açıklamalarına yer verdi.

"Finansman desteğini 30,1 milyon liraya çıkardık"

İzmir'de kurdukları 6 teknoparkla, girişimcilerin, araştırmacıların ve teknoloji odaklı firmaların yenilikçi fikirlerini ürüne, markaya ve ihracata dönüştürebilecekleri güçlü bir ekosistem inşa ettiklerine değinen Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"103 Ar-Ge merkezi ve 28 tasarım merkeziyle, İzmir'in araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilikçilik kapasitesini tahkim ettik. İzmir'imizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli pay sahibi KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle 15,4 milyar liralık destek sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle, şehrimizde gerçekleşecek 1,2 trilyon lira yatırımın ve 188 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle ilimizde yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payının yarısını, yatırımın Organize Sanayi Bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda 1 yıl boyunca bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30,1 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz."

"Yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız"

Bakan Kacır, "Yeni teşvik sistemimizin sac ayaklarından biri olan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile atıl potansiyeli üretime dönüştüren, yerelin ihtiyaçlarına cevap veren ve şehirlerimizin yetkinliğini teknolojiyle geliştiren bir kalkınma seferberliği yürütüyoruz. Yüzer Deniz Üstü Rüzgar Türbini Platformu Üretim Tesisi ile Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı için Bitkisel Atık Yağdan Hammadde Üretimi yatırımları için toplam 27,1 milyar liralık yatırım projesini destekliyoruz. 2026'nın Ocak ayında destek başlıklarını güncellediğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi programı kapsamında, İzmir'de, Aktarma Elemanlarının Üretimi, Deniz Ürünleri Kaynaklı Fonksiyonel Gıda Maddeleri Üretimi, Küçük Menderes Havzası ilçelerinde Doğa Temelli Turizm ve Nitelikli Kültür Endüstrisi Yatırımları alanlarında hayata geçirilecek toplam 11,5 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 46 proje başvurusu aldık. Bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız" dedi.

"İzmir'de 703 kalkınma projesine 6,9 milyar lira destek"

Yerel kalkınmayı Türkiye Yüzyılı vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak ele aldıklarını söyleyen Bakan Kacır, "İzmir'in sanayi, teknoloji ve girişimcilikte sahip olduğu güçlü potansiyeli en etkin şekilde değerlendirmek, şehrimizi üretimde, inovasyonda ve yerel kalkınmada Türkiye'nin öncü merkezlerinden biri vasfını güçlendirmek en temel hedefimiz. İzmir Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde yürütülen 703 kalkınma projesine 6,9 milyar lira destek sağladık. Gençlerimizin bilim ve teknolojiyle erken yaşlarda tanışmasını, fikirlerini tasarıma, tasarımlarını prototipe, prototiplerini ise katma değerli ürünlere dönüştürmesini son derece önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Gençler için 30 milyon liralık destek

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ege Üniversitesi bünyesinde, öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanacağı Milli Teknoloji Atölyesini kuracaklarını ifade eden Bakan Kacır, "Gençlerimiz, TÜBİTAK'ın 30 milyon liralık desteğiyle hayata geçecek bu atölyelerde; tasarımdan üretime, yapay zeka uygulamalarından robotik sistemlere kadar geniş bir alanda yetkinlik kazanacak, fikirlerini projeye dönüştürecek" ifadelerine yer verdi.

OSB bünyesinde Atıksu Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım Tesisini en kısa sürede tamamlayarak, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin su verimliliği, atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik alanındaki konumunu daha da ileri taşıyacaklarını kaydeden Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Bizler, sanayicimizin, müteşebbislerimizin önüne çıkan her türlü engeli kaldırmayı, yatırımcımızın karşılaştığı her zorluğu kolay kılmayı sürdüreceğiz. İstihdam sağlayan, üreten, katma değer oluşturan her yatırımın en güçlü paydaşı olmaya devam edeceğiz. İzmir Atatürk OSB'de kurdelesini kestiğimiz yatırımların şehrimiz sanayine, yatırımcılarımıza, İzmirlilere hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Törende konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da "Sanayicimizin kanayan yarası olan sanayi arazisi sorununu, özellikle büyük ölçekli yatırımlar için yer bulma sıkıntısını çok iyi biliyorum. Bu sorunu çözmek ve genişleme taleplerinize cevap vermek için şahsen çalışıyorum. Ama biz bu işi tek bir gündemle, dar bir çerçevede değil, Çiğli'den Bergama sınırına kadar çok geniş bir perspektif ve hedefle ele alıyoruz. Belki biraz zaman alacak fakat inanın, neticesi İzmir sanayisi için çok büyük olacak. Çünkü sizler, Türkiye'nin açık ara en kötü yerel yönetim altyapısına rağmen bu muazzam büyümeyi başarıyorsunuz. 25 sene boyunca bu şehrin potansiyelini heba eden, şehrin en temel ihtiyacı olan çöpü bile toplamaktan aciz bir yönetimden, sanayiye yönelik bir vizyon beklemenin yersiz olduğunu biliyoruz. Yerel mekanizmaların destek olmak yerine ayağınıza bağ olduğu bir ortamda, eksikleri sırtlanıp İzmir'i ihracatta tepeye taşımanız sıradan bir başarı değil, kelimenin tam anlamıyla bir kahramanlıktır" açıklamalarında bulundu.

"Dünyayı doğrudan İzmir'e bağlayacağız"

Çeşme Projesine ilişkin de konuşan İnan, "Oluşturacağı muazzam ekonomik hacim, devasa yolcu kapasitesi ve küresel çekim gücüyle dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin, lojistik devlerinin rotalarını mecburen ve doğrudan İzmir'e çevireceği dev bir küresel entegrasyon projesidir. Bu projeyle birlikte dünyayı artık İstanbul üzerinden değil, doğrudan İzmir'e bağlayacağız. Londra'dan, Berlin'den, Tokyo'dan veya Körfez'den kalkan uçaklar doğrudan bu şehre inecek. Yabancı yatırımcı, fabrikanızın kapısına aktarma yorgunluğu çekmeden, tek bir uçuşla gelecek. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün bilişim vadisi ile tam entegre, omuz omuza çalışan ve birbirini besleyen devasa bir bütün projeden bahsediyoruz. Lojistik, teknoloji ve inovasyonun tek bir çatı altında birleştiği bir ekosistem kuruyoruz. İhracatımızın şah damarı olan İzmir Alsancak Limanı'nda Türkiye varlık Fonu'muzun çalışmalarıyla tarihi bir modernizasyon hamlesi başlatıyoruz. Gemi bekleme sürelerini asgariye indiriyor, size maliyet oluşturan lojistikteki tüm tıkanıklıkları bir bir aşıyoruz. İzmir Alsancak Limanı'nı doğu Akdeniz'in en stratejik ticaret üssü haline getirerek, sizin o alın terinizi, katma değerli ürünlerinizi en hızlı ve en güvenli yoldan küresel lige taşıyoruz. Limanımızın elleçleme ve depolama kapasitesini katlayarak artırıyoruz. Rıhtımları en modern gemilerin dahi rahatça yanaşabileceği bir yapıya kavuşturuyor, gümrük ve yükleme süreçlerini dijitalleştirerek hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban da "Organize sanayi bölgelerinde hem alan daha verimli kullanılıyor hem altyapı tasarrufu sağlanıyor. Özellikle yeşil OSB'lerin, yeşil üretimin, yeşil enerjinin ve Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesinin gündemde olduğu bir dönemde çok önemli bir açılış. İzmir Atatürk OSB'nin büyüklüğü, bütçe büyüklüğü, sanayicilerinin yaptığı iş hacmiyle kıyasladığımızda çok büyük bir proje gibi gözükmese bile bu niyet ve yeşil dönüşüm anlamında yapılan çalışmaların ve çok kıymetli bir projenin inşallah açılışını yapacağız. Bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Çamuru geri dönüşüm yakıt malzemesi olarak sanayicilerimizin kullanımına sunacağız"

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ise "Toplam alan büyüklüğümüz 6 milyon 240 bin metrekare ve 634 tane sanayi parseli var. Bunun 609'unda üretim yapılmakta. Toplam firma sayımız 650. 55 bin kişi istihdam ediyoruz. Çalışanların yüzde 40'ı kadın çalışanımız. 22 farklı sektör var ama başlıca büyük sektörler makine, fabrikasyon, metal ürünleri, gıda, hazır giyim, kimya, plastik, elektrikli teçhizat imalatları. Firmalarımız her yıl toplam 11 milyar dolar civarı bir ciro yapıyor. Bunun ilginizi çekecek olan tarafı 4.4 milyar doları ihracat, 3 miyar doları da ithalat. Cari açığa artı pozitif katma değer oluşturan bir bölgeyiz. 745 milyon kilovat saate yakın elektrik tüketiyoruz. 50 milyon metreküp doğal gaz tüketiyoruz. Toplam su tüketimimizde 3 milyon 700 bin metrekare. 31 Aralık 2025 tarihinde de bakanlığımızın da değerlendirmesiyle Yeşil OSB belgemizi almış bulunuyoruz. Arıtma tesislerinden bir miktar çamur çıkıyor. Bu çamuru değerlendirip tekrar bilhassa çimento sanayinde kullanılmak üzere geri dönüşüm yakıt malzemesi olarak sanayicilerimizin çimento üreticilerinin kullanımına sunacağız. Daha önceden bu çamuru Salihli'ye, Turgutlu'ya ve diğer bir takım bölgelere naklediyorduk. Buralarda depolanıyordu. Bundan sonra artık bu tip bir şeye de gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Organize olarak 7 tane fabrika binası yapıyoruz. Bu 7 fabrikamızı da ileri teknoloji ihracata yönelik ürünler üreten firmalara kiralamayı planlıyoruz. Muhtemelen Eylül ayında ileri arıtma su tesisimizle bitecek" şeklinde konuştu.

Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ve KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu katıldı.

Açılış sonrası Bakan Kacır beraberindekilerle tesisi gezdi. - İZMİR