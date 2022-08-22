İzmir'de 9 Eylül afişleri tartışma yarattı - Son Dakika
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İzmir'de 9 Eylül afişleri tartışma yarattı

22.08.2022 19:38
İzmir'de 9 Eylül afişleri tartışma yarattı

İZMİR'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanarak çeşitli yerlere asılan afişler, tartışmaya neden oldu.

İZMİR'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanarak çeşitli yerlere asılan afişler, tartışmaya neden oldu. Afişte yer alan 'Barışın ikinci yüzyılı' ifadesi tepki topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluş tarihi 9 Eylül'ün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle afişler hazırlandı. 'Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, demokrasinin ikinci yüzyılı, barışın ikinci yüzyılı' gibi farklı sloganların yer aldığı afişler kentin çeşitli bölgelerine asıldı. O afişlerden bazılarında yer alan 'barışın yüzyılı' ifadesi tartışma yarattı.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SÜREKLİ TEPKİ GÖSTERDİ AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu 'Barışın ikinci yüzyılı' sloganıyla kutlayarak tarihi bir gaflete imza atmıştır. Tüm vatanseverlerin tepki gösterdiği ve gelecek nesillerin de kınayacağı bu yaklaşım; Türkiye Cumhuriyeti var oldukça sorgulanacaktır. Çünkü, 9 Eylül 1922; Türk Milletinin hürriyet mücadelesini zaferle taçlandırdığı; İzmir'den başlayan esaret zincirinin yine İzmir'de kırıldığı tarihtir. Soyer; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesi veren şehit ve gazilerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Soyer'in yaklaşımını şiddetle kınıyoruz. Sanmasın ki; ülkemizin ve İzmir'in vatanperver, bayrağına bağlı insanları bunu içine sindirecektir. Kendisinden derhal bu kutlama afişlerini kaldırarak Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna ve 9 Eylül'e yakışır bir kutlama paylaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.SOYER'DEN PAYLAŞIMİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afişlerin görsellerine yer vererek, "9 Eylül, sadece İzmir'in değil Türkiye'nin kurtuluşudur. Demokrasinin, özgürlüğün, bağımsızlığın, barışın zaferidir. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın ikinci yüzyılı, aynı zamanda demokrasi ve barışın ikinci yüzyılıdır" dedi.

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AK Parti'li Sürekli ve Kaya'dan Tunç Soyer'e '9 Eylül afişi' tepkisi AK Parti'li Sürekli ve Kaya'dan Tunç Soyer'e '9 Eylül afişi' tepkisi İzmir'de 9 Eylül İçin Geri Sayım. Tunç Soyer: 'Türkiye Tarihinin En Görkemli Kutlaması Olacak' İzmir'de 9 Eylül İçin Geri Sayım. Tunç Soyer: 'Türkiye Tarihinin En Görkemli Kutlaması Olacak'
Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Eylül, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir'de 9 Eylül afişleri tartışma yarattı - Son Dakika

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