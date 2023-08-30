Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyu güvenli olduğunu göstermek için balık yedi - Son Dakika

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyu güvenli olduğunu göstermek için balık yedi

Son Güncelleme: 30.08.2023 17:29

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyun denize tahliyesinin güvenli olduğuna dikkat çekmek için bölgeden tutulan balıkları yedi. Kishida, balıkların güvenli ve lezzetli olduğunu söyledi.

Japonya'da Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyun denize tahliyesi ile ilgili tartışmalar devam ederken Başbakan Fumio Kishida, akılalmaz bir deneye kalkıştı. Kameralar karşısına geçen Kishida, tahliyenin güvenli olduğunu ispatlamak için bölgeden tutulan balıkları yedi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyu yedi

BAŞBAKAN, FUKUŞİMA AÇIKLARINDAN TUTULAN BALIKLARI YEDİ

Japonya'daki Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınması tartışmaları beraberinde getirirken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida dünyaya "güven" mesajı verdi. Kishida, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ve Çocuk Politikaları Bakanı Masanobu Ogura ile birlikte kameralar karşısına geçerek, Fukuşima eyaleti açıklarından tutulan balıkları yedi. Geleneksel Japon tarzına uygun olarak çiğ tükettiği balıkları "güvenli ve lezzetli" olarak nitelendiren Kishida, herkesi bölgeden elde edilen ürünleri yiyerek üreticileri desteklemeye çağırdı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyu yedi

DENİZE TAHLİYE BAŞLAMIŞTI

Japonya hükümeti, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami nedeniyle nükleer sızıntı yaşanan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınmasına karar vermişti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladığı tahliye geçtiğimiz perşembe günü başlamıştı. Tahliye planı ülkedeki balıkçılar ve Çin başta olmak üzere bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Santral işletmecisi TEPCO ve Japonya hükümeti ise, tahliyenin ardından bölge açıklarından alınan su örneklerindeki radyoaktivite seviyesinin güvenli sınırlar içinde olduğunu açıklamıştı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyu yedi
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyu yedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyu güvenli olduğunu göstermek için balık yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyu güvenli olduğunu göstermek için balık yedi - Son Dakika
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