Karbon Yutak Ormanları Kurulacak

27.03.2026 00:40
TBMM, iklim değişikliğiyle mücadele için karbon yutak ormanları kurulmasını onayladı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, Orman Genel Müdürlüğünce, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak.

Teklifle, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, genel ulaşım maksadıyla kullanıldığı halde ilgili kurum tarafından devralınmamış su yapılarına ait servis yollarının işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu DSİ tarafından uygun görülmesi halinde, bu düzenlemenin yayımlandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna devredilecek.

Teklifle, Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun'un Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen "haysiyet divanı tarafından uygulanacak disiplin cezalarına" ilişkin hükmü düzenleniyor.

Haysiyet divanı tarafından uygulanacak disiplin cezaları, para cezasını gerektiren haller, geçici meslekten men cezasını gerektiren fiil ve hallerin belirlendiği hükme göre, oda haysiyet divanları, kendilerine intikal eden dosyaları en geç 6 ay içerisinde karara bağlamak zorunda olacak. Disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin soruşturmaya yetkili birimce öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde soruşturmaya başlanılmamışsa bu suçlarla ilgili disiplin soruşturması yapılamayacak ve ceza verilemeyecek.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde disiplin cezası verilmemesi hallerinde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak. Savunma alınmadan ceza verilemeyecek. Savunma yazılı veya sözlü olarak da verilebilecek. Hakkındaki iddia ve tespitleri içeren savunma isteme yazısının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde geçerli mazereti olmaksızın yazılı veya kendisine bildirilen günde sözlü savunma vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Hakkında herhangi bir disiplin cezası verilen veteriner hekimin, cezanın kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde disiplin cezası gerektiren yeni bir fiil işlemesi halinde, bu fiil için kanunda öngörülen disiplin cezasının bir derece ağır olanı uygulanacak. Veteriner hekim hakkında başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına engel olmayacak. Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması sebebiyle beraat hali müstesna, beraatle sonuçlanmış bir ceza davasının konusuna giren eylemlerden dolayı disiplin soruşturması, o eylemin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin soruşturmasını gerektirir mahiyette olmasına bağlı olacak.

Belirlenen para cezaları, Vergi Usul Kanunu'nda belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Oda haysiyet divanlarınca haklarında meslek icrasından men kararı verilen veteriner hekimler, bu kararın yüksek haysiyet divanınca tasdik edilmiş olmasına rağmen mesleklerini icra ederlerse, haklarında oda haysiyet divanlarınca disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin süresine göre 120 bin liradan 600 bin liraya kadar disiplin para cezası verilecek.

Orman Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü karbon yutak ormanları kuracak, bedel almak suretiyle kurduracak veya kurulmuş ormanların tesis maliyetinden az olmamak ve karbon piyasası rayiç bedeli tahsil edilmek kaydıyla tahsis edecek, yönetecek, işletecek. Bu hükmün uygulanmasıyla ilgili tanım, şekil, şart ve esaslar İklim Değişikliği Başkanlığının görüşü alınarak yönetmelikle düzenlenecek.

Bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş orman kadastrosuna göre kısmen veya tamamen "devlet ormanı" olarak sınırlandırılan taşınmazlardan, Hazine adına kayıtlı olmayan, tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre oluşturulup halen gerçek veya tüzel kişiler adına tapuda tescilli olanlar için malikleri, kadastro tespitleri davalı olanlar için ise davaya taraf olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından idareye başvurulması ve söz konusu başvurunun Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülmesi ve resen yapılan inceleme ve araştırma sonucunda gerçek veya tüzel kişiler adına var olan tapu kayıtlarının doğruluğunun tespit edilmesi hallerinde, mevcut tapu kayıtları, bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek ve tapu kütüklerindeki varsa orman şerhleri terkin edilerek söz konusu taşınmazlar hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacak.

Açılan davalar sonucunda tapularının iptaline karar verilerek kesinleşen ancak tapuda henüz infaz edilmeyen kararlara konu taşınmazlar hakkında taşınmaz bedeli karşılığı olarak mahkeme kararları gereğince ödeme yapılmamış olması veya taşınmaz bedeli karşılığı olarak mahkeme kararları gereğince ödeme yapılmışsa yapılan toplam ödemenin Hazineye geri ödenmesi hallerinde bu düzenleme uyarınca işlem yapılacak. Ancak Hazineye geri ödenecek bedel taşınmazın güncel rayiç bedelinden az olamayacak.

Açılan davalar sonucunda tapularının iptaline karar verilerek kesinleşen kararlardan infaz/rızaen terk edilerek tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde önceki malikleri veya akdi ve kanuni halefleri tarafından idareye başvurulması, taşınmaz bedeli karşılığı olarak herhangi bir ödeme yapılmamış olması veya ödeme yapılmış olması halinde yapılan toplam ödemenin Hazineye geri ödenmesi halinde ilgilisine iade edilecek. Ancak Hazineye geri ödenecek bedel taşınmazın güncel rayiç bedelinden az olamayacak.

Orman Genel Müdürlüğünce bildirilen, malikleri veya akdi ve kanuni halefleri tarafından idareye başvurulmayan veya mahkeme kararları gereği yapılan toplam ödemesi Hazineye geri ödenmeyen 3 hektardan küçük taşınmazlar ve alan büyüklüğüne bakılmaksızın taşınmazlar arasındaki tescilli/tescilsiz yol, boşluk ve benzeri alanlar Milli Emlak Genel Müdürlüğünce değerlendirilebilecek.

Bu düzenleme kapsamındaki taşınmazlar hakkında yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar orman idaresi veya Hazine tarafından açılması gereken davalar açılmayacak, devam eden davalar yönünden bu hükümdeki işlemler bekletici mesele kabul edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılacak, bu taşınmazların aynına yönelik dava açılmasına ilişkin hak düşürücü süreler işlenmeyecek. Taraflarca vazgeçilen tapu iptali ve tescil, orman şerhinin kaldırılması ve bu hüküm kapsamındaki taşınmazların tapusunun iptali sebebiyle açılmış tazminat davaları da dahil olmak üzere derdest olan davaların konusuz kalmasına ve yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına karar verilecek ve taraflar lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

Yapılacak giderler, tapu maliklerince Orman Genel Müdürlüğünün hesaplarına hizmet gideri olarak yatırılacak. Mevcut orman izinleri ve yapılan kiralamalar iptal edilmiş sayılacak.

Ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılmış her nevi bina ve tesis bulunan yerler, bu düzenleme kapsamında değerlendirilmeyecek. Rayiç bedeller, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce hesaplanacak. İade işleminin gerçekleşmesi halinde idarelerden, hiçbir şekilde tazminat ve ecri misil talep edilemeyecek.

Bu düzenleme kapsamında hükümler, sonradan imar uygulaması yapılmış olsa bile, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kapsamında tapuya bağlanmış fakat temlik şartları yerine getirilmemiş, Orman Kanunu kapsamında bedeli ödenerek devletleştirilmiş, mülga 3116 sayılı Orman Kanunu'nda mülga 5653 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler kapsamında tevzi edilmiş fakat tapuya bağlanmamış, tapu ve kadastro veya imar mevzuatı kapsamında yapılan çalışmalarda uygulama görememiş eski kayıtlı taşınmazlar ile Mera Kanunu kapsamındaki taşınmazlarda ve Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanlarında kalan, Boğaziçi Kanunu ile Mübadele Anlaşmaları kapsamında olan yerler ile bu Kanun'a göre belirlenmiş özel statülü orman alanları ile orman rejimine alınan yerlerde bulunan, izin ve irtifak hakkı tesis edildiğinden ifraz edilerek oluşturulan, yanan orman sahalarında bulunan, geometrisi ve arz üzerindeki yeri belli olmayan taşınmazlarda uygulanmayacak.

Düzenleme kapsamında yapılan işlemler sonrasında orman kadastro kayıtları güncellenecek.

Düzenlemenin uygulanması sonucunda tapu kayıtları geçerli kabul edilen, ilgililerine iade edilen ve düzenleme kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek taşınmazların alanından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek veya orman olarak kullanılmak üzere tahsis edilecek.

Bu düzenlemenin uygulanmasından kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde görülecek. Düzenlemenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından görüş alınarak Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

2/B arazilerine yönelik düzenleme

Kanun teklifiyle sorun yaşanan alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılabilmesi hedefleniyor.

Buna göre, Orman Kanunu'nun 2/B hükmüne göre uygulamaların yapıldığı yerlerde Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek incelemeler neticesinde, söz konusu hüküm şartlarını taşıdığı halde bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanun'da açıkça sayılan sebepler dışındaki gerekçelerle bu uygulamaların hükmen iptal edildiği yerler ile 2/B uygulamalarına ait orman kadastrosu tutanaklarında, bu uygulamaların tamamlandığı veya başkaca uygulama yapılacak sahanın bulunmadığının yazılı olup olmadığına bakılmaksızın 2/B hükmünün şartlarını taşımadığı açıkça belirtilen yerler dışında kaldığı tespit edilen alanlarda 2/B uygulamaları yürütülebilecek. Yapılan bu uygulamalar ikinci kadastro sayılmayacak. Bu hükme göre Kanun'un 2/B uygulamaları yapılan alanlarda yer alan taşınmazlar hakkında açılmış davalar bulunması halinde, yapılan çalışmalar Orman Genel Müdürlüğünce mahkemeye bildirilecek.

Kamulaştırma Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Kanun'un "Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili" başlıklı hükmü uyarınca mahkeme heyetinin harcırahları, "Bilirkişiler" başlıklı hükmü uyarınca mahkemece oluşturulan bilirkişilerin ve keşifte dinlenilen muhtarın mahkemece takdir edilecek ücretleri ile tapu harçları, kamulaştırmasız el koyma ve tazminat davaları sonucunda tescile yönelik kesinleşen mahkeme kararlarının infazında veya kamulaştırmasız el koyma nedeniyle malik ile idare arasında düzenlenen uzlaşma tutanağının uygulanmasında ortaya çıkan tapu harçları idarece ödenecek.

Yap-işlet modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Elektrik Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra lisans almaksızın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılmakta olan İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında yer alan projeler ve önceki yıllar yatırım programlarında yer alan projeler için belirlenen süre 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2040'a uzatılacak.

Şeker Kanunu'ndaki bazı tanımlarda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, "Bakanlık", Tarım ve Orman Bakanlığı, "ekim alanı", şirketlerin veya fabrikaların şekerin ham maddesi olan şeker pancarını, üreticilerle sözleşme yapmak suretiyle temin ettiği, sınırları Bakanlıkça belirlenen coğrafi alanı, "Sözleşme", ham madde üretimi ve teslimi yapmak amacıyla şirketler ve üreticiler arasında düzenlenen, tarafların karşılıklı görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların yer aldığı belgeyi tanımlayacak.

Kaynak: AA

