Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı güne denk gelen İstanbul mitinginin tarihini değiştirdi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı güne denk gelen İstanbul mitinginin tarihini değiştirdi

01.05.2023 15:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs'ta aynı saatlerde İstanbul'da miting gerçekleştirecekti. Ancak programa 1 hafta kala, Kılıçdaroğlu'nun programında değişikliğe gidildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yüz binlerin sesini, 6 Mayıs'ta Maltepe Miting alanında katlayarak çoğaltmaya var mısınız?" şeklinde konuştu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 4 cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını hızlandırırken, liderlerin miting takvimleri de belli oldu.

AYNI GÜN İSTANBUL'DA OLACAKLARDI

Bu noktada dikkat çeken bir tesadüf meydana geldi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Milllet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da miting yapacağı öğrenilmişti.

İSTANBUL MİTİNGİ, 6 MAYIS CUMARTESİ YAPILACAK

İki liderin aynı saatlerde İstanbul'da vatandaşa seslenmesi beklenirken Kılıçdaroğlu'nun programında bir değişiklik oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Kılıçdaroğlu'nun 6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da meydanlarda olacağını duyurdu.

Söz konusu tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Sevgili İstanbullular; Bugün İzmir'den dünyaya sesini duyuran güçlü, coşkulu, inançlı ve kararlı yüzbinlerin sesini, 6 Mayıs'ta Maltepe Miting alanında katlayarak çoğaltmaya var mısınız? #SanaSöz baharı hep birlikte getireceğiz…"

YORUMLAR (5)
  • Selim Han: yapsaydi keske ak koyun kara koyun belli olurdu :) Cevap Yaz 48 9 Yayından Kaldır
  • Ibrahim Kucukonder: İzmirliler yediniz mi 13.cumhurbaskanimiz sözünü İzmir'e acıyoruz yazık etmeyiniz kendinize kaç yıldan beri bir adım ilerleyemiyor güzelim İzmir Atatürk yaşasaydı CHP yinkapatir ak Parti'ye geçerdi Cevap Yaz 46 29 Yayından Kaldır
  • Hbo Hbo: Yemez tabi. Git maltepede yap kendi secmenin icindeO? 5 m2. yerde kalabalik gorun Cevap Yaz 81 65 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı güne denk gelmişti! Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitinginin tarihi değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı güne denk gelmişti! Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitinginin tarihi değişti

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı güne denk gelen İstanbul mitinginin tarihini değiştirdi - Son Dakika


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