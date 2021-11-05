Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı - Son Dakika

EYT'liler için düğmeye basıldı! 5 milyon kişinin emekliliği için yaş sınırı belirlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği "İstanbul İklim Vizyonu" programına katılarak açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın projem" dediği Kanal İstanbul hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, ihaleyi kimsenin almayacağını ve eğer alan olursa çok ağır bedellerinin olacağını ifade etti.

TÜM BÜYÜKELÇİLİKLERE ÇAĞRI MEKTUBU GÖNDERDİ

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizdeki tüm büyükelçilere Kanal İstanbul ile ilgili bir çağrı mektubu gönderdiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım." dedi.

"ÜLKENİZDEKİ YATIRIMCILAR BU PROJEYİ DESTEKLEMEMELİDİR"

Kılıçdaroğlu, tüm büyükelçiliklere kendi dillerinde yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Büyükelçi,

İklim krizi tüm dünyanın ortak sorunudur. İklim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir proje bugün Türkiye'nin gündeminde. "Kanal İstanbul Projesi", ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir. İklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için Akdeniz havzasının en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ve dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır.

Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bir süreçte, "Kanal İstanbul" gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim krizi ile mücadeleyle taban tabanı, zıt niteliktedir.

Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir. İstanbul'a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. "Kanal İstanbul Projesi"nin uygulanmasının önlenmesi için mücadele vermeye devam edeceğim.

Ülkemin iklimini, havasını, suyunu, toprağını korumak benim görevim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum.

Saygılarımla"

KILIÇDAROĞLU BUGÜN NE DEMİŞTİ?

"Ayrıca Kanal İstanbul'dan da bahsetmek istiyorum. Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Eğer alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içeriden ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim" diye konuştu.