Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına başlayarak video çekti! Sinan Oğan'ın 2. tur için destek şartına da değindi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına başlayarak video çekti! Sinan Oğan'ın 2. tur için destek şartına da değindi

17.05.2023 16:31

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçimin 2. tura kalması sonrası "Türkiye için karar ver" notuyla bir video paylaştı. Açıklamalarında Sinan Oğan'ın "sığınmacının gönderilmesi" şartına da değinen Kılıçdaroğlu, "Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere, küçücük çocuklara evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız" dedi.

Seçimlerin 2. tura kalmasının kesinleşmesinin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adeta 28 Mayıs'a kadar sürecek seçim kampanyasının sinyalini veren bir video paylaştı. Videoyu "Türkiye için karar ver" notuyla paylaşan Kılıçdaroğlu, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"10 MİLYON DÜZENSİZ MÜLTECİYİ SOKAN ZİHNİYETE VATANI BIRAKMAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

"SINIR NAMUSTUR, BÖYLE SÖYLEDİK"

Sınır namustur, böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün on milyondan otuz milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vatanını seven sandığa gelsin

"KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARA GÖZ KOYANLARA VATANIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Kadınlara eşya gibi onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere küçücük çocuklara evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız.

"RUSYA'NIN GÜDÜMÜNE GİREN ÇAKMA DÜNYA LİDERİNE BIRAKMAYACAĞIZ"

Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.

"VATANDAŞ CANINDAN OLURKEN ASKERE 'DUR' EMRİ VERENLERE BIRAKMAYACAĞIZ"

On binlerce vatandaş depremde canından olurken korkusundan deprem sabahı askere 'dur' emri veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vatanını seven sandığa gelsin

"İŞİNE GELDİ Mİ KÜRT, İŞİNE GELMEDİ Mİ PKK'LI"

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

"FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPANLARA BIRAKMAYACAĞIZ"

Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara Balyoz'da Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Oda'yı… Evet Kozmik Oda'yı… Namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız.

"SURETİ MUHALEFETTEN GÖRÜNENLERLE SİZİ OYALIYORLAR"

Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler... Türlü yalanlarla yanlış algılarla sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar.

"VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN"

Ve siz gençler, ayağa kalkın ayağa! Ölü toprağını atın üstünüzden. Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka!"

YORUMLAR (2)
  • Bi Bilen: Hdp ile işbirliği ve vatanı sevmek !!!!! Allah'ım sen aklımıza sahip çık. Cevap Yaz 18 13 Yayından Kaldır
  • HARUN IŞIK: ARTIK Bİ GİDİN YAA...YETERRR Cevap Yaz 15 9 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına başlayarak video çekti! Sinan Oğan'ın 2. tur için destek şartına da değindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına başlayarak video çekti! Sinan Oğan'ın 2. tur için destek şartına da değindi - Son Dakika
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