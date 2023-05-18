Kemal Kılıçdaroğlu, adeta Sinan Oğan'a seslendi: Tüm mültecileri evlerine göndereceğim - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, adeta Sinan Oğan'a seslendi: Tüm mültecileri evlerine göndereceğim

18.05.2023 15:29

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sığınmacılara ilişki konuşan Kılıçdaroğlu, adeta 2. turda kimi destekleyeceği henüz netleşmeyen Sinan Oğan'a seslendi. CHP lideri, "Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta." ifadelerini kullandı.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı. 5.1 oy alan Sinan Oğan'ın ise 2. turda kime destek vereceği merak konusu oldu.

"TÜM MÜLTECİLERİ EVLERİNE GÖNDERECEĞİM"

Oğan, terör ve mülteci konusunda kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken bugün kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, bu iki konuda önemli mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, özellikle terör ve mülteci konuları üzerinde durarak; "Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle hiç masaya oturmadım, bundan sonra da oturmayacağım. Nokta. Erdoğan sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Haraç mezat vatandaşlık sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"14 Mayıs geride kaldı. 28 Mayıs günü Cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz. O gün 2 aday ve 2 farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Benim görevlerimden birisi de gerçekleri söylemektir. Bize inanan, bizi destekleyen, oyunu kullanan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. İlk turda sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı.

"AK PARTİ'NİN OYLARI ERİDİ"

İktidar partisinin oyları önemli ölçüde eridi. AK Parti 7 puan geriledi. Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyaları ile gölgelendi. Ben karşımda daha mert, yürekli bir rakip görmek isterdim. Bu ülkenin vatandaşları montajlardan ve bundan medet ummayan liderler hak ediyordu. Ancak siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Milletimizi çaresizlik içerisinde iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadı.

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"MİLLETİMİZ BİZE DE MESAJ VERDİ"

Milletimiz bize çok etkili bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimisi tepkisel oy kullandı, kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan'a gitti. Sizlerin mesajlarınızı aldık. 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz.

"TEK BİR OY DAHİ YEDİRMEYECEĞİZ"

Tüm tutanaklar elimizde. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık. 28 Mayıs'ta seçim sabahı her sandıkta 5 müşahite ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit kadın ve erkek sandık görevlisine ihtiyacımız var.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ASLA MASAYA OTURMAYACAĞIM"

Terör meselesini bize iftira atmaya çalışan Erdoğan ile konuşalım. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle masaya oturan. Milletimizle gizli gizli pazarlık yapan. Senin ne haddine bizi sorgulamak, senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum; ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar politikayı izlemeyeceğim. Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyen, sen değil misin 'Ne olur geri dön' diyen. Sen değil misin TSK'ya kumpas kuran. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla durmayacağım."

YORUMLAR (15)
  • Neriman Aksam: Kapına dayanan kürdü göndereceğim diyorsunda hdp oyuyla nasıl ittifak kuruyorsun Cevap Yaz 35 16 Yayından Kaldır
  • yılmaz kaya: Bukalemun Cevap Yaz 40 18 Yayından Kaldır
  • Mehmet Ata: Meclis çoğunluğu olmadan nasıl yapacak bunu? Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, adeta Sinan Oğan'a seslendi: Tüm mültecileri evlerine göndereceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, adeta Sinan Oğan'a seslendi: Tüm mültecileri evlerine göndereceğim - Son Dakika
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