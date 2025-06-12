Kılıç Koçyiğit: Tüm Partiler İmralı\'ya Gitmeli

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bütün siyasi partilerin İmralı'ya gitmesi gerektiğini belirterek, "Biz bunun yürüyen sürece büyük bir katkı sunacağını, yürüyen süreci daha da geliştireceğine inanıyoruz" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, son zamanlarda büyük bir abluka süreciyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan ve peyderpey aslında dalga dalga devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ve onun yerel yönetimlerine yönelik büyük bir operasyonla karşı karşıyayız. Operasyonun en nihayetinde yerel yönetimleri çökertmeye dönük olduğunu, muhalif belediyeleri çökertmeye dönük olduğunu görüyoruz. 12 Haziran 2025 itibarıyla şu anda 11 Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı tutuklu olarak bulunuyor ve görevlerinden alındılar. Bunların çoğunun itirafçı beyanlarıyla ve gerçekten haksız, hukuksuz yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla; tutuksuz yargılamak esasken, görevin başında kalarak bu yargılama süreci devam edebilecekken, tutuklu yargılanarak aslında bir nevi gerçek anlamda yerel yönetimi çökertmeye, halkın iradesini gasp etmeye dönük bir operasyonun olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN ÇEVRELERLE SÜRECİ TARTIŞMAK İSTİYOR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülistan Kılıç Koçyiğit, siyasi partilerin İmralı'ya gitmelerinin, yürütülen sürece büyük katkısı olacağını belirtti. Koçyiğit, "Neden olmasın? Biz bütün siyasi partilerin mutlaka İmralı'ya gitmesi, Öcalan'la bu süreci tartışması, Kürt sorunun çözümü ve barış açısından kendi görüş, düşünce ve fikirlerini orada iletmesi ve Öcalan'la bu tartışmayı yürütmesinin açıkçası çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Öcalan da bütün farklı çevrelerle, gazetecilerle, aydınlarla, yazarlarla, kadınlarla buluşmak istiyor. Farklı siyasi partilerle bir araya gelmek istiyor ve bu süreci onlarla ilk elden tartışmak istiyor. Aracısız tartışmak istiyor. Biz bunun yürüyen sürece büyük bir katkı sunacağını, yürüyen süreci daha da geliştireceğine inanıyoruz. O anlamıyla bütün siyasi partilerin gitmesi önünde hiçbir engel olduğunu düşünmüyoruz. Bunun yolunu Adalet Bakanlığı ve hükümet bir an önce açmalıdır. Bunun Türkiye barışına büyük katkısı olacaktır" dedi.