Kılıçdaroğlu, basın açıklamasını canlı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda sonuçlar belli oldu. Sandıkların tamamına yakını açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazandı.

KILIÇDAROĞLU KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Yarışı kaybeden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde kameralar karşısına geçti. İlk değerlendirmeyi yapan Kılıçdaroğlu, mücadeleye devam edeceği mesajını verdi.

CHP LİDERİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'nun konuşması Twitter hesabından canlı olarak paylaşıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, o paylaşımın altına, Kılıçdaroğlu'na, "CHP Genel Başkanlığından istifa et" çağrısı yaptı.

O çağrılardan bazıları şu şekilde: