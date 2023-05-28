Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda sonuçlar belli oldu. Sandıkların tamamına yakını açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazandı.
Yarışı kaybeden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde kameralar karşısına geçti. İlk değerlendirmeyi yapan Kılıçdaroğlu, mücadeleye devam edeceği mesajını verdi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşması Twitter hesabından canlı olarak paylaşıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, o paylaşımın altına, Kılıçdaroğlu'na, "CHP Genel Başkanlığından istifa et" çağrısı yaptı.
O çağrılardan bazıları şu şekilde:
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu, basın açıklamasını canlı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et - Son Dakika