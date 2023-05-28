Kılıçdaroğlu, basın açıklamasını canlı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, basın açıklamasını canlı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et

28.05.2023 22:31

Seçimleri kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamayı canlı yayın olarak Twitter hesabından verirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımın altına CHP lideri için, "Genel başkanlıktan istifa et" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda sonuçlar belli oldu. Sandıkların tamamına yakını açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazandı.

KILIÇDAROĞLU KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Yarışı kaybeden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde kameralar karşısına geçti. İlk değerlendirmeyi yapan Kılıçdaroğlu, mücadeleye devam edeceği mesajını verdi.

CHP LİDERİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'nun konuşması Twitter hesabından canlı olarak paylaşıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, o paylaşımın altına, Kılıçdaroğlu'na, "CHP Genel Başkanlığından istifa et" çağrısı yaptı.

O çağrılardan bazıları şu şekilde:

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, basın açıklamasını canlı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, basın açıklamasını canlı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et - Son Dakika
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