KILIÇDAROĞLU, CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU, CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

03.10.2022 17:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li 9 büyükşehir belediye başkanı ile parti genel merkezinde görüştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, programları nedeniyle toplantıya video konferansla bağlandı. Toplantının, belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu ile görüşme talebi üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, genel merkez ve belediyelere kara propagandaya karşı ortak hareket etme kararı alındığını söyledi.

'ALGI YARATMA ÇABASI'

Seçim öncesi partiye dönük baskıların artacağı duyumları aldıklarına değinen Torun, "Artık seçim yaklaştıkça biliyoruz ki belediyelerimize karşı kumpaslar ve kara propagandalar artacak. Bu sadece Mersin ile İzmir ile bitmeyecek. Daha önce Ekrem Bey'e, Mansur Bey'e yapılmıştı. Kulağımıza da bilgiler geliyor bu yönde ama biz en sert şekilde bu konuya gerekli müdahaleyi yapacağız. Bizim belediyelerimizde hiçbir şey bulamazlar. Sonuçta İçişleri Bakanlığı orada, Adalet Bakanlığı orada. Çalışan personelin soruşturmasını yapan onlar. Yani bir suçlu mudur, değil midir onun belgesini veren onlar ama sanki belediyelerimizde bir suç varmış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Sabaha karşı baskın yaparak bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir dosyayı, bir görevliyi göndererek alması mümkünken 50 polisi kapıya dayayarak sabaha karşı bir dosya için sanki önemli bir olay varmış gibi belediyeye gönderiyorlar. Bunların hepsi algı yaratma çabası" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika KILIÇDAROĞLU, CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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