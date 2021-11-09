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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

09.11.2021 14:39
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize düşen görev, ikinci yüz yılda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının miras bıraktığı güzel Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize düşen görev, ikinci yüz yılda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının miras bıraktığı güzel Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, eski Başbakan Bülent Ecevit'i, vefatının 15. yılında andı.

Ecevit'in kendilerine "Ne ezen, ne ezilen... İnsanca, hakça bir düzen" dediğini ve öğütlediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bunun peşindeyiz. O, halkın Karaoğlan'ıydı. O, milliyetçiliği Akdeniz'in sularına, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazan bir kişiydi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, vefat eden kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın'a da rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yarının 10 Kasım olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Büyük bir liderin, büyük bir devlet adamının, dünya çapında bir liderin, bütün dünyanın saygı duyduğu bir liderin, BM'nin dünya tarihinde önemli bir lider olarak tanıdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü. O bize dedi ki 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Her Cumhuriyet Halk Partili, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun, kadınıyla erkeğiyle kimsesiz hissedenlerin yanında olacak. Bu ülkede, bu topraklarda herhangi bir vatandaşımız 'benim sahibim yoktur, ben kimsesizim' diyorsa onun yanında Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz olacağız ve 'senin bu ülkede hakkın hukukun var' diyeceğiz, destekçisi olacağız."

Gazi Mustafa Kemal'in savaş meydanlarından geldiğini ancak "Yurtta barış, dünyada barış" dediğini ve zorunlu olmadıkça savaşın bir cinayet olduğunu ifade ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün, ülkenin bağımsızlığına büyük önem verdiğini kaydetti.

Atatürk'ün hedefinin Cumhuriyeti ve bağımsızlığı inşa etmek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, onun "Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız" dediğini de hatırlattı. Kılıçdaroğlu, bu yüzden ekonomik bağımsızlığın değerine ilk kez işaret eden kişinin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirterek, "Bize düşen görev, ikinci yüz yılda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının miras bıraktığı güzel Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktır. Bunu yapacağız, hep birlikte Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.

CHP'li milletvekillerinin kalabalık gruplar halinde Türkiye'nin il ve ilçelerine, köylerine gittiğini, sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarını gezip vatandaşın sorunlarını dinlediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, kendisinin de ziyaretler yaptığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Vatandaş kendisini çok yalnız hissediyor. Derdini anlatacak kişiler arıyor, çözüm bekliyor. Gittiğimiz her yerde çözümün adresinin CHP olduğunu arkadaşlarımız anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, ziyaretlerde düzenlenen raporların akademik bir çalışmaya değer türden raporlar olduğunu belirterek, Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunların akademik dünya tarafından da yeterince kavranması için bu raporların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akademik kadrolara da çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerinin düzenlediği raporları, isteyenlere ulaştırabileceklerini aktardı.

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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