Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerine ilişkin, "Siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz. Yaptığımız bu ama Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz." sözlerine, "YİD projeleri için devletin kasasından madem bir kuruş çıkmıyorsa 'sevgili şahsım', bu bütçedeki milyarlar ne? İmza attığın bütçeden haberin yok, bu daha vahim bir olay." karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul Projesi'ni eleştirdi. İstanbul'un talan edilmesini ve yabancıların bu talana ortak olmasını istemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu konuda sadece iş insanlarına değil büyükelçiliklere de yazı gönderdiklerini anlattı. Kılıçdaroğlu, "Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi, müteahhit girer, İstanbul'u talan eder, yağmalarsa o da ağır bedeller ödeyecektir, dedim." sözlerini sarf etti.

Kendisine, "Bizi niye yabancılara şikayet ediyorsun?" sorusunun yöneltildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ülkenin menfaatini ve çıkarlarını korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak, ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu? Bunu söyleyenler, bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. Zaten Cumhur İttifakı'nın en temel sorunu; birisi diyor ki 'Ben milliyetçiyim', öbürü 'Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım' diyor. Bunlar koalisyon kurmuşlar. Hiç kimse merak etmesin, İstanbul'un talan ve İstanbul'a ihanet edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Yerli ve yabancı herkese yine bu kürsüden söylüyorum, Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir."

-"İyi hal indirimi uygulanmayacak"

Kılıçdaroğlu, kısa süre önce sosyal medya hesabından da paylaştığı, partisinin kadınlara yönelik vaatlerini sıralayarak kadınlara bir hak vermeyeceklerini, kadınların haklarını kadınlara teslim edeceklerini vurguladı. İktidara gelmeleri halinde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacaklarını ve Resmi Gazete'de yayımlayacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, kadınların haklarını sonuna kadar savunacaklarını dile getirdi.

İktidarlarında, kadına yönelik şiddet uygulayanlara mahkemelerde "iyi hal indirimi" uygulanmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Cezalarda en ufak bir indirim olmayacak. Ayrıca bu konuda özel yetkili mahkemeler ile Yargıtayda özel bir daire kurulacak. Ev içi şiddet olursa ve karakola intikal ederse karakolda özel birimler olacak, o birimlerde bir kadın polis olacak. Kadının hakkını da en az bir polis savunacak." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarlarında, hem kadına hem de aileye sosyal güvence sağlayacaklarını ifade ederek bu coğrafyadan yoksulluğu silmek istediklerini, bu bağlamda kadına, çocuğa ve ailesine sosyal güvence sağlayacaklarını söyledi.

"Boşanan kadınlar için Yeni Başlangıçlar Fonu"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, devlette üst kademelerde kadın yönetici sayısının az olduğunu, iktidara gelmeleri durumunda ilk 6 ay içinde üst yönetimde en az yüzde 35 kadın kotası uygulayacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, kuracakları "Yeni Başlangıçlar Fonu" ile eşinden ayrılan kadınlar için destek sağlayacaklarını da dile getirerek, "Sosyal devlet o durumdaki kadının bir numaralı güvencesi olacak." dedi.

Boşanan eşler arasında nafaka gerginliği yaşandığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Diyelim adam asgari ücretli, nafakanın tamamını alsan ne olacak? Çocuklar okula gidiyor, ev kirası ödenecek, nasıl geçinecek? Nafaka gerginliğini de bitireceğiz. Kadının kendi evinde huzur içinde yaşaması, gelirini-giderini hesaplaması, çocuklarına bakması ve okula göndermesini Yeni Başlangıçlar Fonu'ndan ilk 6 ay içinde gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Doğum iznine ayrılan kadın çalışanların iş yaşamına dönüşlerini kolaylaştırmak için adım atacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, öte yandan kadın sağlığının, sosyal devletin güvencesi altına alınacağını, rahim kanserini önleyen aşıların ücretsiz yapılacağını bildirdi.

-"Böyle ekonomiste ne denir?"

"Biraz da gülelim." diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gençlerle Buluşma Programı"nda YİD projelerine ilişkin sarf ettiği, "Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz. Yaptığımız bu ama Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz." sözlerini anımsattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Vallahi benim kafam bu işlere basmaz. Benim kafam, kul hakkı yemeye, adaletsizliğe basmaz. Hakkı, hukuku, adaleti savunurum. Vatandaşın ödediği verginin hesabını vermek benim için onurdur, devleti yönetenler için de onur olmasını isterim. Ekonomistsin, ekonominin geldiği hale bak. Böyle ekonomiste ne denir? Çakma ekonomist. Ekonominin e'sini dahi bilmiyor. Herhangi bir yerden ilkokul mezunu bir bakkalı getirip devlet yönetimini verin, vallahi bunlardan daha iyi yönetir. Fiyatı, geliri-gideri, bilançoyu, defteri bilir. YİD projeleri için devletin kasasından madem bir kuruş çıkmıyorsa 'sevgili şahsım', bu bütçedeki milyarlar ne? İmza attığın bütçeden haberin yok, bu daha vahim bir olay. Dünyanın parasını veriyoruz, üstelik Türk lirası değil, dolar, avro olarak veriyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, YİD projeleri konusunda bir televizyon kanalında görüşme çağrısında bulunarak "Gel çık karşıma, sadece şehir hastanelerini soracağım. Cesaret edemeyebilir. Vallahi soruları önceden vereceğim. Cevapları promptıra yaz istersen. Onu da orada oku. Ama soracağım bütün sorulara samimi, net cevaplar isteyeceğim. Çıkar mı? Çıkmaz. Yiğidin karşısına çıkacak adamın, namuslu ve temiz olması lazım." dedi.

(Bitti)