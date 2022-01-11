Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aralık başında faiz 22,70'e çıkıyor. Ocak başında, yeni, devletin 5 yıllık borçlanma faizi 22,70'ten 26,34'e çıktı. Hani faizler düşüyordu?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, adalet olmazsa devletin yönetilemeyeceğini söyledi. Adaletin sağlanmaması halinde güvenin olmayacağını, bir araya gelinemeyeceğini, toplumsal bilincin gelişemeyeceğini, dostluk kurulamayacağını, düşmanlık yaratılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Devletin dini adaletse bunların yaptığı ne? Bunun sorgulanması lazım. Yargıda adalet yok, ekonomide adalet yok, istihdamda adalet yok, eğitimde adalet yok. Her yerde adaletsizlik var. Toplum bunun farkında ve bunu biliyor."

Kılıçdaroğlu, 20 Aralık'ta dolarda ciddi bir düşüş olduğunu ifade ederek birilerinin 18 liradan dolarını bozdurup iki gün sonra 13 liradan aldığını söyledi. Bazılarının milyarlarca lira kazandığını öne süren Kılıçdaroğlu, bunun araştırılması için Meclis'te araştırma önergesi verdiklerini ancak AK Parti ve MHP milletvekillerinin verdikleri oyla "Hayır, bunu araştırmayın" denildiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, "AK Parti'nin, MHP'nin milletvekilleri, fakirin fukaranın değil soyguncuların yanında yer almıştır. 84 milyon insan soyuluyor, 'Kim soydu, devleti kim soydu? Araştıralım.' diyoruz. 'Araştırmayın, dokunmayın buna.' diyorlar. Siz ortak mısınız onlara? Bu soruyu sormak benim hakkım. Siz o soyguncuların ortağı mısınız? Niye izin vermiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Bu önergenin reddi veya kabulü konusundaki görüşler hakkında yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 80,9'unun "Kesinlikle bu önergenin kabul edilmesi lazımdı." dediğini öne süren Kılıçdaroğlu, AK Parti seçmeninin yüzde 66,2'sinin, MHP seçmeninin yüzde 74,5'inin önergenin kabul edilmesi gerektiğini söylediğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP'ye oy verenlere seslendiğini belirterek "AK Parti ve MHP'nin sizi sürüklediği çıkmaz yoldan bu kardeşiniz kurtaracaktır. Hiç endişe etmeyin. Herkesin hakkını hukukunu savunacağız. AK Parti'li, MHP'li ayrımı yapmayacağız. Kim devleti soyuyorsa araştırıp bulacağız." diye konuştu.

"Yoksulluk arttı"

Yoksulluğun arttığını dile getiren Kılıçdaroğlu, Ankara'da 2019'da 74 bin 61, 2020'de 87 bin 626, 2021'in ilk 8 ayında 107 bin 679 abonenin doğal gazının faturasını ödeyemediği için kapatıldığını ileri sürdü. Akaryakıta yapılan zamlara da değinen Kılıçdaroğlu, 1 yılda 46 kez zam geldiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinde hiç böyle bir şey yaşamadık. Dolar artar zam gelir, dolar düşer yine zam gelir. Dolar yükselince zam yapıyorsun anladık, dolar düşünce niye zam yapıyorsun. Hazine tam takır ondan mı? Galiba trafik sorununu böyle çözecekler. Öyle anlaşılıyor. Elektriğe yüzde 127 zam. Dondurucusu olan bir esnafı düşünün, yüzde 127 zam geldiğinde bu adam ne yapacak. Dükkanın kirası, çalışanın masrafı var. Nasıl geçinecek bu esnaf. Aile işletmeleri var. Denizli Babadağ Kelleci Mahallesi'nde çok sayıda kişi fason iş yapıyor. Elektriğe gelen yüzde 127 zamdan sonra yüzde 90 fason işletmeler kapatıldı. Belki kimse bunların farkında değil. Belki bunların tamamı AK Parti'ye oy verdiler."

Kılıçdaroğlu, döviz dalgalanmalarında Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununun gerçekleştirildiğini, bir avuç insana milyarlar kazandırıldığını ileri sürerek bunlar olurken "faizi düşürüyoruz." denildiğini söyledi.

Geçen yıl kasım ayı başında devletin 5 yıllık borçlanmasının faiz oranının yüzde 19,44 olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralık başında faiz 22,70'e çıkıyor. Ocak başında, yeni, devletin 5 yıllık borçlanma faizi 22,70'ten 26,34'e çıktı. Hani faizler düşüyordu? Bu faizleri kim ödeyecek? 84 milyon ödeyecek. Faiz artıyor, dolarda yükseliyor. Yani bu vatandaş iki ayrı yerden negatif etkileniyor, geliri eriyor, fakirleşiyor. Tefecilere hizmet eden kişinin adı Erdoğan'dır. Hiç kimse unutmasın. Öyle 'Faize karşıyım, faiz olmaz.' bunların hepsi hikaye. Çıksın şunu söylesin 'Ey Kılıçdaroğlu' desin ya da onun ifadesiyle 'Bay Kemal.' desin. 'Sen faiz yükseldi diyorsun, devletin borçlanma faizi senin dediğin rakamlar değil, tersine düştü.' desin. 'Sen doğruları söylemiyorsun.' desin. Diyebilir mi? Diyemez. Duyabilir mi? Duyamaz. Haksızlık olduğunu biliyor mu? Biliyor. Kime hizmet ediyor. Açık ve net söylüyorum, tefecilere hizmet ediyor, 84 milyona değil. Dolar baronlarına hizmet ediyor, vatandaşa değil."

Ekonomide tam bir çöküş yaşandığını öne süren Kılıçdaroğlu, üç ayrı yerden çöküşü anlatacağını belirterek "Birincisi yüksek mevduatı olanlara verilen rüşvet." dedi. "Bir avuç zenginin" bankada biriktirdiği mevduata "Ben sana para vereceğim, yeter ki paranı orada tut" dendiğini, fakir fukaradan alınanın zengine aktarıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, vatandaşın sırtından rüşvet verildiğini iddia etti.

-"İhracatçının sırtına çöküldü"

Kılıçdaroğlu, ihracat bedelinin yüzde 25'inin Merkez Bankasına yatırılması kararıyla ihracatçının sırtına çöküldüğünü ileri sürerek şöyle konuştu:

"Üçüncüsü; Bu Bahçeli'ye kapak olsun. Üçüncüsü vatandaşlığı satma. Konut alana vatandaşlık veriliyordu. Baktılar bu çok fazla tutmadı. 'Bankaya 500 bin dolar yatırırsan sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim' diyor. 500 bin dolara vatandaşlığı satıyorsun. Uyuşturucu baronları niye bunları satın alıyorlar. İnsan ticareti yapanlar, vergi cennetlerinde milyar dolarları olanlar, kendilerini aklamak için... '500 bin doları yatırırsan ben sana vatandaşlığı veriyorum.' diyor. Hani siz milliyetçiydiniz, hani siz ülkücüydünüz, hani siz vatanseverdiniz. Biz insanımızın tırnağına zarar gelmesin diye mücadele ederken sen dolar baronlarına 'getir parayı', tefecilere 'getir parayı koy 500 bin doları ben sana vatandaşlık vereceğim' diyor. Bunların tamamını düzelteceğim ve o beylerin burnundan fitil fitil getireceğim."

-"Türkiye'nin bütün çarkları Türkiye'nin itibarı için dönecek"

Türkiye'nin itibarsızlaştırıldığını savunan Kılıçdaroğlu, yabancı ülke merkez bankalarına ait para ve varlıkların haczedilmemesine dair değişikliğin de bulunduğu kanun teklifinin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, dünyadaki bütün Merkez Bankaları nezdinde, en itibarsız, en güvensiz ülke haline getirildiğini iddia ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Bahçeli'ye soruyorum. Bu maddeye siz hangi gerekçeyle evet diyeceksiniz? Hadi AK Parti'lileri saymıyorum. Çünkü sultanın sofrasına oturan alimin bilgisine itibar edilmez. Onlar sultanın sofrasına oturdular. Ben MHP milletvekillerinin sultanın sofrasına oturduğunu düşünmüyorum. Ama onların vicdanına sesleniyorum. Bu memleket hepimizin. Merkez Bankasını başka bir ülkenin Merkez Bankası para yatırdığında 'Biz bunu haczetmeyeceğiz' garantisi veriyorsunuz. Kimden korkuyor bu devletler, niye korkuyorlar, neden Türkiye'ye güven duymuyorlar, neden Türkiye'nin itibarı bu kadar ayaklar altında. Bir sorun bakalım. Soracaklar mı? El kaldırıp indirecekler. Sormayacaklar, soramazlar. Zaten Türkiye'nin sorunu da o. Adalet ve ahlak. Adaleti kaybediyorsunuz, adaleti kaybettiğinizde zaten ahlak olmaz, ahlakı kaybettiğinizde itibar olmaz, itibarı kaybettiğinizde dünya size farklı gözle bakar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, bütün bunların tamamını düzelteceğiz. Altı ay içinde, Allah'ın izniyle göreceksiniz, Türkiye'nin bütün çarkları adalet diye, üretim diye dönecek. Türkiye'nin bütün çarkları Türkiye'nin itibarı için dönecek."

(Bitti)