Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon verilerine ilişkin, "Memurun, işçinin, dul ve yetimin hakkını niye vermiyorsunuz? Bunlar enflasyona neden olmadılar ki. Enflasyonu büyüten sensin. 'Hiçbir günahı olmayan, memurun, emeklinin, işçinin, dul ve yetimin hakkını nasıl ellerinden alırım, onlara nasıl daha düşük aylık veririm.' diye TÜİK'e müdahale ediyorsun." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu topraklarda umutsuzluğun yeşermesine asla izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Salondaki dinleyicilerin heyecanını alanda da görmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Binimiz, binlerce olacağız. Bu ülkenin geleceğini ve demokrasiyi inşa edeceğiz. Bu ülkede birlikte yaşamayı hayata geçireceğiz. Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyasete malzeme etmeyeceğiz. İnsana, insan, Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak bakacağız." diye konuştu.

Dinleyiciler arasında diyabet-1 hastalarının yakınlarının bulunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde, özellikle bu hastalıktan muzdarip olan çocuklar için gerekli sensörleri geri ödeme listesine alacaklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Konya ziyaretinde çiftçilerden kanaat önderlerine, gençlerden kadınlara geniş bir kesimle bir araya geldiğini anlattı. İktidara gelmeleri durumunda, "çiftçilere ücretsiz elektrik verileceğine" yönelik sözünün Konya'da anımsatıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın, Konya'da da, Şanlıurfa'da da, Diyarbakır'da da, Adana'da da, Mersin'de de her yerde çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz." dedi.

Konya'da bu projeyi nasıl hayata geçireceklerini anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, güneş enerjisinden elektrik üretileceğini, çiftçinin bunu ücretsiz kullanabileceğini ve fazla elektriği satışa sunabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, SADAT hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladığını da kaydederek "Onlara da söz verdim. Biz, son CHP'li hayatta olduğu, ayakta olduğu, mücadele ettiği sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, asla korkmayın çünkü biz Kuvayımilliyeciyiz." sözlerini sarf etti.

Milliyetçi ve ülkücülere seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin patronunuzun desteklediği iktidar, Cumhur İttifakı... 'Ben Türk bayrağını kaldırıp yerine başka bayrak koyacağım.' diyen adam onların yanında, biz karşısındayız. 'Ben Türkçeyi kaldırıp Arapçayı getireceğim.' diyen adam onların yanında. Biz Türkçemizi kendi bayrağımız yapacağız. Onlar 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracağım, yerine ASRİKA kuracağım.' diyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonuna kadar savunacağız ve görkemli, itibarlı bir devlet yapacağız. Bunları söyleyen adam, devletin en mahrem bilgilerinin tartışıldığı bir ortamda MİT Müsteşarı'nın yanında, Erdoğan'ın danışmanı olarak oturuyor. Bunları söyleyen adamın o masada ne işi var? 'Onu tanımıyorum.' demişti. Masadaki fotoğrafını yayınladım. O kişileri, o masaya oturtup devletin sırlarını paylaşan adamdan bu ülkeye hiçbir fayda gelmez. Zarar dışında hiçbir fayda gelmez. Bunların tamamını bitireceğiz."

"Artık hiçbir yer kale değil"

Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri ziyaretini anımsatarak bu ilde 700 kişinin CHP'ye üye olduğunu anlattı. "Artık hiçbir yer kale değil." diyen Kılıçdaroğlu, artık her yerde ve ortamda CHP'nin bulunduğunu söyledi. 81 ildeki bütün vatandaşlarla kucaklaşacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, ülkedeki bütün sorunları çözmeye talip olduklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Biz, bunların yaptığı gibi zenginleşmek, köşeyi dönmek için iktidar istemiyoruz. Biz, bu millete hizmet etmek, bu milletin hizmetkarı olmak için iktidar istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kayseri Erciyes Üniversitesinde bir grup öğrencinin İzmir Marşı'nı söylediğini, izlerken gözlerinin yaşardığını ifade eden Kılıçdaroğlu, söz konusu gençlerin her birini alınlarından tek tek öptüğünü ifade etti. Bu gençlerin, beraber yaşamanın önemini herkese anlattıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Siz iyi ki varsınız. Türkiye Cumhuriyeti'ni büyütecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne itibar kazandıracak olanlardır. Onlar, hepimize, yaşlımıza gencimize umut olanlardır. Biz, onların her türlü hakkını ve hukukunu koruyacağız." dedi.

İktidara gelmeleri halinde gençlerin, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hukuki yaptırımlarla karşılaşmayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gençler, iktidarımızda rahatlıkla bizi eleştirebileceksiniz, bizi eleştirdiniz diye sabahın 6'sında kapınız asla çalınmayacak ve asla gözaltına alınmayacaksınız. Her gencimiz düşüncelerini özgürce ifade edecek. Sizlere bunun da sözünü veriyorum." sözlerini sarf etti.

Aydınlı çiftçilerin sorunlarını sıralayan ve hepsini çözeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, herkesi, kendilerine katılmaya çağırdı.

"Uyuşturucu baronlarıyla da mücadele edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, uyuşturucu baronlarıyla mücadele ettiğini belirterek bu kişilerin her gelir grubuna göre uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bunlar en büyük desteği saraydan, iktidardan alıyorlar. Onlarla fotoğraflar çektiriyorlar. Evlatlarımızı zehirleyen bu uyuşturucu baronlarına ilişkin sözümdür; iktidarımızda bütün uyuşturucu baronlarının saltanatına son vereceğiz. Onların burunlarından fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler. Hiç endişe etmeyin. Uyuşturucu baronlarıyla da mücadele edeceğiz, gencecik çocuklarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın Yakupoğlan Köyü'nün okulunun, 3 yıldır inşa edilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, köy muhtarının okul için ayrılan arsayı kendilerine tahsis etmesi halinde okulu bir yıl içinde yaparak vatandaşların hizmetine sunabileceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Bunlarda evlat sevgisi bile yok ama biz yapacağız, size okulunuzu teslim edeceğiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "iktidarın, Türkiye İstatistik Kurumuna enflasyonu düşük göstermesi için müdahale ettiğini" iddia ederek bu nedenle işçiye, emekliye, dul ve yetim ile memura düşük maaş verileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşük maaş vermek için baskı kuruyorlar. Namuslu, düzgün, ahlaklı olanlar işi bıraktılar. 'Biz bu vebale ortak olmayız.' dediler. Kişinin hakkını elinden alırsanız, yasalarla kendisine verilen görevi bir yönetici yerine getirmezse suç işlemiş olur. Memurun, işçinin, dul ve yetimin hakkını niye vermiyorsunuz? Bunlar enflasyona neden olmadılar ki. Enflasyonu büyüten sensin. 'Hiçbir günahı olmayan, memurun, emeklinin, işçinin, dul ve yetimin hakkını nasıl ellerinden alırım, onlara nasıl daha düşük aylık veririm.' diye TÜİK'e müdahale ediyorsun. Buna karşıyız, bunu da düzelteceğiz. İşçilere, emeklilere, memurlara, dul ve yetimlere sesleniyorum, hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız, yanımızda duracaksınız. Beraber olacağız, hakkınızı hukukunuzu teslim edeceğiz."

İktidarın enflasyon için birçok gerekçe sıraladığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Daha doğrusu uyduruyorlar her seferinde. 'Bütün dünyada enflasyon, krizler var.' Ne hikmetse 'CHP enflasyonu yarattı.' demiyorlar. Bir şey oldu herhalde. Artık bunun tutmadığını gayet iyi biliyorlar." sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki enflasyon oranının, savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'nın enflasyon oranlarından çok daha yüksek olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele konusunda Hazine ve Maliye Bakanı ilginç bir şey söyledi, 'Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu, sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz.' Kim çözecek peki? Devletin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu bilmiyorlar. Enflasyonla mücadelede, fiyat istikrarını sağlamada hangi kurumun yetkili olduğunu, TBMM'nin bu yetkiyi hangi kuruma verdiğini de bilmiyorlar. Bu kadar bilgisiz insanların yönettiği bir ülke maalesef bu durumda. Fiyat istikrarından sorumlu kurum, TBMM yetkiyi vermiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ama bu yetki ellerinden alınmış durumda. Bunu sağlayamıyorlar."

(Sürecek)