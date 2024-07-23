Kılıçdaroğlu, İzmir'de basın özgürlüğü paneline katıldı - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu, İzmir'de basın özgürlüğü paneline katıldı

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen 'Sansürün Kaldırılışının 116. Yılı ve Demokrasi Mücadelesi' konulu panele katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, ülkede yaşanan demokrasi sorunlarına dikkat çekti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına tepki gösterdi ve herkesin düşüncelerini özgürce ifade etmesi gerektiğini belirtti.

23.07.2024 22:15  Güncelleme: 23:00
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının 116. Yılı ve Demokrasi Mücadelesi" konulu panele katıldı. Salonda meşaleler ve sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisi hakkında yaptığı değerlendirmeyi sert sözlerle eleştirdi.

ÖZEL'İN "EL SIKIŞMIYORDU" SÖZLERİNE TEPKİ

Sözleri "Halkın Cumhuru Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesilen Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmıyor' sözlerine sert ifadelerle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in "Ülkenin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyordu. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. O yüzden ilk adımı ben attım."" sözlerine atıfta bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e zehir zemberek 'El sıkma' yanıtı: Sarayda oturan zatın elini sıkmayacağız ve mücadele edeceğiz

"ONUN ELİNİ SIKMADIM VE SIKMAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu "Siz susmayın konuşabilin diye onun elini sıkmıyorum, halkımıza sürtük çapulcu dediği için onun elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum. Vatandaşlığımızı üç paraya sattığı için milletin parasına el uzattığı için el sıkmıyorum. Gezide hayatını kaybeden ve Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için elini sıkmıyorum ve yüzüne bakmıyorum. Beni tehdit ettiği için değil bana hakaret ettiği için değil linçlere suikastlara uğradığım için değil gazeteciler, öğrenciler, akademisyenlerin hakkını aramak için onun elini sıkmadım ve sıkmayacağım." ifadelerini kullandı.

"SARAYDA OTURAN ZATIN ELİNİ SIKMAYIP MÜCADELE EDECEĞİZ"

Alkış ve sloganlarla desteklenen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında, "Süleyman Şah türbesini kaçırıp vatan toprağını terk ettiği için elini sıkmayacağım ve yüzüne bakmayacağım. Türkiye'yi bir sığınmacı deposuna çevirdiği için elini sıkmayacağım ve yüzüne bakmayacağım Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sahte videolar hazırladığı içini elini sıkmayacağım. Biz sarayda oturan zatın elini sıkmayacağız ve mücadele edeceğiz. Demokrasi lütufla verilmez, dünyanın hiçbir ülkesinde de böyle verilmez. Demokrasi kararlı mücadele ile olur hapislerden, tutuklanmalardan korkmayacağız varsa Türkiye bizim korkumuz yok" dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir\'de basın özgürlüğü paneline katıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, İzmir'de basın özgürlüğü paneline katıldı - Son Dakika

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