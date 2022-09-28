Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu hafta sonu karara bağlayacağız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu hafta sonu karara bağlayacağız

28.09.2022 18:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2 saat 15 dakika süren bir toplantı gerçekleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile çok verimli güzel bir sohbette bulunduk. Birçok konu gündeme geldi. Bu hafta sonu kendisinin ev sahipliğinde bu konuları oturup karara bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazar günü CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek 6'lı masanın 2'nci tur ilk toplantısı öncesi ziyaretlerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i genel merkez girişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

"ÇOK VERİMLİ BİR SOHBETTE BULUNDUK"

Görüşmenin ardından Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na genel merkez çıkışına kadar eşlik etti. Temel Karamollaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini söyleyerek, "Teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile çok verimli güzel bir sohbette bulunduk. Birçok konu gündeme geldi. Bu hafta sonu kendisinin ev sahipliğinde bu konuları oturup karara bağlayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran açıklama: Bu hafta sonu karara bağlayacağız

"GÜNDEMLE İLGİLİ BİLGİ VERDİM"

Kılıçdaroğlu ise "Gündemle ilgili genel başkana bilgi verdim, görüşlerimizi paylaştık, yorumlarımız oldu. Son derece keyifli verimli bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'İ KONUŞMADIK"

Kılıçdaroğlu'nun ayrılmasından sonra Karamollaoğlu, gazeteciler ile sohbet ederek, "Akşener'i konuşmadık. 6'lı masanın prensiplerini görüştük. Önce yemek yiyip, konuşuyorduk. Şimdi konuşup sonra yemek yiyeceğiz" dedi.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylıklarına itiraz etmeyeceklerini dile getirmişti.

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TUNCELİ'DE KÖYLÜLERDEN KATI ATIK TESİSİ PROTESTOSU TUNCELİ'DE KÖYLÜLERDEN KATI ATIK TESİSİ PROTESTOSU CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu hafta sonu karara bağlayacağız - Son Dakika

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