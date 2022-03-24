Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz! - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!

24.03.2022 11:46
Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!

Ankara'da muhtarlar buluşmasına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplumdaki ayrışmaya dikkat çekerek, eskiden komşuların birbirinin kimliğini sorgulamadığını belirtti. Kılıçdaroğlu; 6 partinin katıldığı ittifaka da değinerek "Hepimizde memleket ve yurt sevgisi var" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Muhtarlar Buluşması'na katıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan '6 benzemez' tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!

Kılıçdaroğlu Türkiye'deki ayrışmalara dikkat çekerek şunları söyledi:

"KİMLİK SORGULANIR MI?"

"Biz şu anda neredeyiz? Ayrışan bir topluma dönüştük. Daha düne kadar komşumuzun kimliğini sorgulamazdık şimdi inancını, kimliğini, yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Kimlik sorgulanır mı? Ben anne babamı seçme özgürlüğüne sahip miyim? Hayır. İki konu CHP açısından kırmızı çizgidir. Biri bayrak diğeri vatan. Onun dışında hepimiz kardeşiz."

Kılıçdaroğlu'ndan '6 benzemez' tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!

Ekonomide yaşanan olumsuzluklara da değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi kendisine yetmesi gerektiğini vurguladı:

"Ekonomi açısından büyük sıkıntılarımız var. Toplumun her kesimi sıkıntı içinde. Türkiye kendi kendine yeten bir ülkeydi. Şimdi nohuttan, mercimeğe, canlı hayvandan ete her şey dışardan geliyor. Kim yaptı? Sizin sorgulamanız lazım. Neden gidip yalvarıyoruz? El avuç açıyoruz? Buradan Türkiye'yi çıkarmak zorundayız.

Düne kadar gitmeyen evlatlarımız niye bugün gitmek istiyor? Yanlış yönetim var, hatalar var. Bunları saymayacağım. Bir örnek vereceğim. Pandemide esnaf büyük sıkıntılar çekti. Yardım yaptılar. Şimdi diyorlar ki bu yardımlar vergiye tabi, bunun vergisini ödeyeceksiniz. Hadi diyelim kanun öyle vergiye tabi tuttun. Arkadan Kur Korumalı Mevduat getirdiler. Tefeciye faiz vereceksin vergiye tabi tutmayacaksın, esnafa yardım vereceksin vergiye tabi tutacaksın. 14 milyarı tutmuyorsun, 4 milyarı vergiye tutuyorsun. Devlet böyle mi yönetilir? Devlet böyle yönetilmez. Devletin omurgasını bürokrasi oluşturur. Siz devleti yönetirken liyakatle ve adaletle yöneteceksiniz. İşi ehline teslim etmezseniz böyle olaylar çıkar karşına."

"BU MİLLETİN VİCDANI VAR"

Umutsuz olmadığını belirten Kılıçdaroğlu "Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Bu milletin vicdanı var. Eğriyi, doğruyu oturup tartacak. Kararını sandığa gidince vermiş olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan '6 benzemez' tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!

Kılıçdaroğlu ayrıca şunları söyledi:

"Zamlar.. Henüz işin baharındasınız. Bir yıl önce 'gıda kriziyle karşılaşacağız' dediğimde nasıl biliyordum? Rakamlara bakıyorsunuz, bu iş böyle yürümez diyorsunuz ama bakmıyorlar. Bir devlet günlük yaşamaz arkadaşlar. Devletler planlar yapar. Biz de bu kalktı, o nedenle bugün bu haldeyiz. Bu halden hep beraber çıkacağız. Millet İttifakı olarak çıkacağız.

"ALTI PARTİ DE BİRBİRİNE BENZİYOR"

CHP Lideri altı partinin buluşmasına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi:

"Bazen, '6 benzemez bir araya geldi' diye kızıyorlar. 6'mızda demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz. Hepimizde memleket sevgisi, yurt sevgisi var. Türkiye'yi içinde bulunduğu badireden çıkarmamız lazım.

Türkiye'nin ikinci yüzyılına giriyoruz. Ankara büyük bir köye dönüştü. Ankara başkenttir, bir yıldız gibi parlaması lazım."

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan '6 benzemez' tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz! - Son Dakika


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