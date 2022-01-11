Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi küplere bindirecek sözler: Bu da ona kapak olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiden zamlara, iktidardan gündemdeki diğer konulara kadar birçok noktaya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'yi de hedef aldı.

"500 BİN DOLAR YATIRANA VATANDAŞLIK VERİYORLAR"

MHP liderini kızdıracak cümleler sarf eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Tam bir çöküş yaşanıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bir, yüksek mevduatı olanlara verilen rüşvet. İki, ihracatçılara "ihracat bedelinin yüzde 25'ini getirip Merkez Bankasına yatıracaksın" dediler. Üç, bu da Bahçeli'ye kapak olsun; vatandaşlığı satmak. Konut alana vatandaşlık veriyorlardı… Baktılar bu iyi tutmadı. Bankaya 500 bin dolar yatırana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vermeye başladılar! Hani siz ülkücüydünüz, hani siz milliyetçiydiniz?"

"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

"Hepimiz farklıyız." diyen CHP lideri ayrıca, "Kimliklerimiz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir. Ama hepimiz güzel ülkemizde huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Türkiye'yi eski huzurlu günleri getireceğiz, 84 milyon vatandaşımıza bunun sözünü veriyorum. Umutsuzluğuna kapılmayın." ifadelerini kullandı.

ZAMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Doğalgaz ve akaryakıt zamlarına da tepki gösteren CHP lideri, "Devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yönetmek istiyorsanız adalet olmalı. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Gencecik evlatlarımız evleniyor. Aileler borçlanıyorlar. İkisi de işsiz. Ailelerin yanına yerleşiyorlar. Mecburen baba evine sığınıyoruz. Ekonomiyi bu hale getirdiler. 20 Aralık gecesi dolarda ciddi düşüş oldu. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu, 13 liradan dolar aldı. Milyarlarca lira para kazandı birileri. Bunu Meclis'te araştıralım dedik. AK Parti ve MHP milletvekilleri 'Bunu araştırmayın' dedi. Milletime şikayet ediyorum. Bir yılda akaryakıta 46 kez zam geldi. Dolar artar zam gelir, dolar düşer yine zam gelir. Galiba trafik sorununu böyle çözecekler." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Mağdur olan, hak arayan bir grubumuz var; engelliler. Engellilerle ilgili anayasada özel bir düzenleme var. Devlet, sakatların toplum hayatına uyumunu sağlamak zorundadır. Binlerce genç istihdam edilmiyor. O kadroları bütün engellilere hakkaniyet içerisinde teslim edeceğiz.

Özel eğitim kurumlarında 47 bin kişi çalışıyor. 425 bin engelli eğitiliyor. Servisleri bu kurumlar ücretsiz karşılıyorlar. Devlet belli bir para ödüyor bunlara. 2006 yılında her bir engelli için hükümet asgari ücret kadar bir para ödüyordu. Bugün bu para yüzde 20'ye kadar indi. Dün yüzde 30 zam yapmışlar servislere. Atama bekleyen öğretmen, sağlıkçı, ziraat mühendisleri geldi. 'Beyefendi sizi dinler' dediler. Tabii ki dinler doğruları bir tek ben diyorum ona.

"SENİN GÖREVİN ONLARA İSTİHDAM SAĞLAMAKTIR"

Tarım bakanı 'gidin pazarda limon satın' diyecektir. 'Devlette çalışmak ayrıcalıklı iştir' diyor. Tarım Bakanına tavsiyem bir yerlerde toprağı eşelesinler' diyor. Git sen eşele. Onlar fakülte bitirdi. Senin görevin ona istihdam sağlamaktır. Dalga geçmek değildir."



