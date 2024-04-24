Kılıçdaroğlu\'ndan Erdoğan\'la görüşen Özel\'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir

Politika

CHP lideri Özgür Özel'in 23 Nisan'da TBMM'deki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine tepki gösteren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği bir ülkede bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de verdiği resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adnan Yücel'in şiiriyle CHP lideri Özel'e tepki gösterdi.

"BU DÜZENİN KURUCUSU SARAYLA MÜZAKERE EDİLMEZ, MÜCADELE EDİLİR"

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunlara yer verdi: "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!

Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi; Saraylar saltanatlar çöker kan susar birgün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde leylaklar da güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için direnenler... "