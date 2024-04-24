Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği bir ülkede bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir." ifadelerini kullandı.

24.04.2024 20:40  Güncelleme: 21:10
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CHP lideri Özgür Özel'in 23 Nisan'da TBMM'deki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine tepki gösteren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği bir ülkede bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de verdiği resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adnan Yücel'in şiiriyle CHP lideri Özel'e tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir

"BU DÜZENİN KURUCUSU SARAYLA MÜZAKERE EDİLMEZ, MÜCADELE EDİLİR"

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunlara yer verdi: "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!

Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi; Saraylar saltanatlar çöker kan susar birgün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde leylaklar da güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için direnenler... "

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ErdoğanTBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider gelecek hafta için ayrıntılı görüşme talebi üzerine konuşmuşlardı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
Kılıçdaroğlu\'ndan Erdoğan\'la görüşen Özel\'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Muslum Kırmızı: Senin yapmadığını yapıyor olması gereken de bu ülke sorunu için görüşmek kötü bir şey mı yoksa. İyi bir muhalefet partisi olmak bunu gerektir sakıncas mı var bay bay Kemal 145 17 Yanıtla Can Vatan: Özgür Özel Doğru Olanı Yapıyor Halkın Sesi Oluyor Cumur Başkanıyla Ülkenin Sorunlarını Kendi Bakış Açısıyla Görüşecek Ve Sorunları Aktarıcak Muhalefet Halkın Sesi Olmalı Çözüm Olmalı Halkın Gözünde Daha Olumlu Olacakdır. 1 0
  • Turhallı: O sebepledir ki her seçimi kazandın 93 7 Yanıtla Can Vatan: Artık Yeter Sen Emekli Oldun Sayın Kılıçdaroğlu Chp Şuan Halkın Umudu Oldu 1 1
  • Coşkun Barış: Ben Kemal gelmeye çalışıyorum 83 5 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Kemal bey , Devletin zirvesinin istişare etmesi ,birbirine düşmanca davranmaması sizi neden rahatsız etti..??? 77 5 Yanıtla
  • Sabri İnce: "Ben Kemal Geliyorum " dedin. gelemedin ,,dur durduğun yerde . 55 3 Yanıtla
  • Hanefi Çukur: gitmez olaydın.fidanlari ektin başkaları meyvesini yiyiyor. senin deyiminle..otur oturdugun yerde. 42 10 Yanıtla
  • Emrullah Güllü: bay bay kemal neyin pesindesin 41 6 Yanıtla
  • ömer özdaş: Sen hic düzelmicenmi bi düş milletin takasından 28 3 Yanıtla
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