Kılıçdaroğlu'nun eğitim sistemiyle ilgili paylaşımının altına ''İstifa et'' yorumu yağdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından okullarda bugün ders zilinin çalması nedeniyle bazı açıklamalarda bulundu. Sistem nedeniyle hükümeti de sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına, çok sayıda "İstifa et" şeklinde yorum yapıldı.

"AİLELE BÜYÜK BİR ÇARESİZLİK İÇİNDE BIRAKILMIŞTIR"

CHP liderinin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Eğitim alanındaki yanlış politikalar öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş, okullarımızın birçoğu maalesef eğitim öğretime hazırlanamamış, öğretmen, yardımcı hizmetli ve güvenlik görevlisi eksiği henüz tamamlanamamıştır. Deprem bölgesinde çocuklarımızın bir kısmı öğretmenlerine, öğretmenlerimiz de öğrencilerine henüz kavuşamamıştır... Ayrıca uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle okula başlama maliyetleri olağanüstü bir oranda artmış, aileler büyük bir çaresizlik içinde bırakılmıştır. Eğitim sistemini sorunlar yumağına dönüştüren Saray iktidarı, bu sorunları çözmek yerine eğitim alanını siyasallaştırma gayreti içerisine girmiştir. Tüm bu olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda bırakılan öğrenci ve öğretmenlerimize, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum."

YORUM YAĞDI

Bu paylaşımın altındaki yorumlar ise dikkat çekti. Kullanıcılar seçim sonrası istifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na "İstifa et" ifadeleriyle seslendi.