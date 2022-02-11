Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına iki partiden veto - Son Dakika

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanları bir süredir güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yürütüyor. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 parti başkanı bir araya gelip çalışmalarını yüz yüze yürütecek.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında CHP ve İYİ Parti ile aynı masaya oturan Demokrat Parti (DP) ile Saadet Partisi'nden (SP) CHP'ye destek vereceği iddia edildi. Geçen gün de İYİ Parti'nin "Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin gösterdiği bir ismin aday olması önünde engel olmayacağı" iddia edilmişti.

DEMOKRAT PARTİ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEK

Cumhuriyet'in haberine göre, DP'li yetkililerin Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu ya da CHP'nin belirlediği bir aday olması durumunda "DP, Millet İttifakı'nı destekliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da bizim ittifak kanadına güvenimiz tamdır. Ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP'nin belirleyeceği bir isim ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına DP de destek verecektir. Millet İttifakı'nın belirleyeceği aday her kim olursa olsun DP, Türk siyasetinin önünü açmak için elinden geleni yapacaktır" dediği belirtildi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMAK İSTEMESİ NORMALDİR"

Saadet kanadı da bu konuda Millet İttifakı bileşenleriyle hemfikir olduğunu belirtiyor. SP'nin en önemli önceliğinin Türkiye'nin normalleşmesi olduğunun altı çizilirken şu görüşler dillendiriliyor: "Türk siyasetinde kutuplaşmalar mevcut ve son bulması gerekiyor. Bu nedenle de SP, daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da 'uzlaşı' içinde hareket edecektir. Dolayısıyla CHP'nin belirleyeceği bir ismin ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesi normaldir. Her partinin tabii ki programı, hedefi vardır. Asgari ölçüde bazı isteklerden vazgeçmek, birlikteliklerin, uzlaşının gereğidir."

GELECEK VE DEVA'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA VETO

DEVA ve Gelecek partili yetkililer ise bu konuda Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den farklı düşünüyor. 12 Şubat'ta altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği anımsatılırken, her iki partinin de o masada "Altı parti arasında koalisyon kurulmasından yana görüşlerini hem CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu'na hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e açıklayacağı" ileri sürülüyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nin "Millet İttifakı bileşenleri içinde olmak istemedikleri, 2023 seçimlerinde kendi parti adları ve amblemleriyle yer almayı amaçladıkları bu sebepler Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da karşı oldukları" iddia ediliyor.