KILIÇDAROĞLU YANLIŞLARIMIZLA YÜZLEŞİYORUZ - Son Dakika
Üye Girişi

KILIÇDAROĞLU YANLIŞLARIMIZLA YÜZLEŞİYORUZ

19.09.2022 20:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki temaslarının ardından Malatya'ya gelerek, Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenlenen toplantıya katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki temaslarının ardından Malatya'ya gelerek, Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenlenen toplantıya katıldı. Burada düzenlenen toplantının ardından Kılıçdaroğlu, partisinin Malatya İl Başkanlığı yeni binasının açılış törenine katıldı. CHP milletvekilleri, parti üyeleri ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Kılıçdaroğlu, Malatya'nın ne kadar önemli bir kent olduğunu, önemli devlet adamları yetiştirdiğini iyi bildiğini belirterek, Malatya'nın kültürünü, sevgisini, kardeşliğini, becerisini, çalışkanlığını hepimizi biliyoruz. Malatya'nın kayısı markası açısından; sadece Türkiye değil dünya markası oluğunu da gayet iyi biliyoruz. Çalışkan, özverili insanlarını, alın terinin ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Organize sanayi bölgelerinde iş ve yatırım yapan sanayi kuran binlerce kişiye istihdam oluşturan sanayicileri de biliyoruz. Türkiye'nin neresine giderseniz bir Malatyalıyı ve yatırım yaptığını görürsünüz. O nedenle Malatya sadece Malatyalıların değil, Malatya bütün Türkiye'nin Malatya'sıdır dedi.

'6 PARTİNİN GENEL BAŞKANI BİR ARADAYIZ'

6 parti genel başkanının bir arada olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi 6 partinin genel başkanı bir aradayız. Bizi bir araya getiren Türkiye'nin sorunlarıdır, meseleleridir. Hangi yaştan ve hangi partiden olursak olalım Türkiye'nin iyi gitmediğini görüyoruz. Bir sorunumuz, bir beka sorunumuz var. Türkiye'nin bunu aşması lazım. Türkiye bunu aşarken, akılla, bilgiyle, birikimle, kucaklaşarak aşması gerekiyor. Helalleşerek, kavga etmeden aşması lazım. Sorunları aşmak için kavga değil, kucaklaşmamız, bir arada olmamız gerekiyor. Bugüne kadar ayrıştırdılar. Kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırdılar. Benim bu millete sözüm var; inancı, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun benim başımın üstüne, benim derdim o insan bu memlekette huzur içerisinde yaşıyor mu, bu memleketin cadde, sokak, parkları, kahvelerinde otururken yüzü gülüyor mu, kazanıyor mu, sofrası bereketli mi Benim derdim bu ve bu dert hepimizin ortak derdi. Bu derdi çözmek için altı lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz, bunun da farkındayız. Ama demokrasi aşkımız, insan sevgimiz aynıdır. Bu ülkede adalet yok, adaleti getireceğiz bunun kararlılığını vurguluyoruz. Bu ülkede birilerine dünyanın parası dolar bazında aktarılırken, fakir fukara ekmek parası bulamıyor. Bu ülkede birileri saraylarda, yatlarıyla gezerken, ÖTV'siz ve KDV'siz mazot alırken, çiftçilere ÖTV'li, KDV'li mazotu satamazsınız. Onlara eğer satacaksınız, ÖTV'siz ve KDV'siz yani ucuz mazot vermek zorundasınız. O üretiyor, alın teri döküyor, onun kazanması lazım. Çiftçiyi araziye, toprağa küstüremezsiniz. Küstürürseniz, 85 milyon insan aç kalır. Et, canlı hayvan, mercimek, nohut, buğday, yulaf, ayçiçeği, ayçiçeği yağı dışarıdan geliyor. Peki, içeridekiler ya çiftçi neden kazanmıyor Neden insanları küstürdük, Türkiye neden üretimden koptu Bunların tamamını altı lider olarak düşünüyoruz. Türkiye'yi kavga etmeden, barış içerisinde, huzur içinde aydınlığa çıkaracağız. Kucaklaşacağız. Helalleşeceğiz, bir ve beraber olacağız, ülkeyi büyütüp, kalkındıracağız. Bir avantajımız var; dışarıdan kayısı ithal etmiyoruz çünkü burası dünyaya meydan okuyor. Buğdayda, fındıkta, arpa, yulafta, canlı hayvanda da meydan okumalıyız. Kuru kuruya dünyaya meydan okumanın hiçbir anlamı yok. Meydan okumanın yolu ekonomik olarak güçlü olmaktan geçer. Ekonominiz güçlüyse zaten size kimse bir şey diyemez ama ekonominiz zayıfsa dolar, avro dilenmek için ülke ülke gezerseniz değeriniz olmaz. Biz, Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir gelenekten geliyoruz. Biz, Milli Kurtuluş Savaşı'mız, sıradan bir Milli Kurtuluş Savaşı değildir. Biz, Milli Kurtuluş Savaşı'mız bütün mazlum milletlere örnek olan bir savaştır. O nedenle mazlum milletlere örnek olduk, ekonomik kalkınmada da bütün mazlum milletlere örnek olmak zorundayız. Üreterek, çalışarak, kazanarak ve yatırım yaparak, okuyarak büyümek zorundayız. Bunları yapacağız.

'MİLLET İTTİFAKI MEMLEKETE NEFES ALDIRACAK'

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda 6 ay içerisinde memlekete nefes aldıracaklarını ifade ederek, Bu ülkenin insanlarına nefes aldıracağız. Gençler işsizlikten kırılıyorlar. Gençler yurt dışına gitmek istiyorlar. Acaba yurt dışında iş bulabilir miyiz diye çalışıp, çabalıyorlar. Neden bu insanlar kendi ülkelerinde çalışmasın, üretmesin, alın teri döküp kazanmasınlar Bunu yapacağız. Sizden tek bir isteğim var; sakın moralinizi bozmayın. Bu ülkenin çiftçisinin, işçisinin, emeklisinin, EYT'linin, taşeron işçisinin, çalışanın, KPSS sınavına girip haksızlığa uğrayanların, şiddet gören kadınların, haksızlığa uğrayan kim varsa oy versin ya da vermesin yanlarında duracağım. Nerede adaletsizi varsa onun da karşısında duracağım çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kim haksızlık yaparsa karşısında duracağız. Adalet olmazsa olmaz. Devletin dini adalettir. Adaletsiz bir toplum olmaz. Kainatta adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaleti olmayan bir ülkenin, devletin yaşama ve büyüme şansı yoktur. O nedenle mutlaka ve mutlaka adaleti getireceğiz diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından parti binasının açılışını yaptı, ardından Elazığ'a geçti. (DHA)

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan, 'Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?' sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım Kılıçdaroğlu'ndan, 'Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?' sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım Kemal Kılıçdaroğlu, Kendisine Sosyal Medyada Çok Hakaret Ettiğini Söyleyen ve Helallik İsteyen Eski AKP'li Vatandaşla Kucaklaştı Kemal Kılıçdaroğlu, Kendisine Sosyal Medyada Çok Hakaret Ettiğini Söyleyen ve Helallik İsteyen Eski AKP'li Vatandaşla Kucaklaştı Kılıçdaroğlu, Malatya'da Kanaat Önderleri Toplantısına Katıldı Kılıçdaroğlu, Malatya'da Kanaat Önderleri Toplantısına Katıldı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika KILIÇDAROĞLU YANLIŞLARIMIZLA YÜZLEŞİYORUZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:03:46. #1.11#
SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU YANLIŞLARIMIZLA YÜZLEŞİYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement