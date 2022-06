AYDIN'da şoför, nakliyeci, servisçi, taksici ve minibüsçü esnafıyla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz. Destek verirseniz öyle dolar bazında olmayacak. Tamamını kamulaştıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programının 2'nci gününde şoför, nakliyeci, servisçi, taksici ve minibüsçü esnafıyla bir araya geldi. Efeler Şehir İçi Özel Halk Kooperatifi'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen toplantıya CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kooperatif Başkanı Okan Yalçın ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı. Toplantıda şoför esnafının sorunlarını dinleyip sorularını yanıtlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, petrol fiyatlarının artışına dikkat çekerek, "Bunlar sadece Aydın'ın sorunu değil. Dertleriniz ortak. İktidarlar durup dururken zam yapmaz. Nedenleri var. Dünyada petrol fiyatı arttı. Dünyada yüzde 6-7 artıyor, bizde yüzde 300 artıyor. Vergilere ihtiyaç var. O kadar büyük taahhütlerin altına girdiler ki bunlara para ödemek zorundalar. Dolar endeksli paralar. Dünyanın parasını ödeyecekler, söz vermişler. Parayı nereden bulacaklar? Her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesidir, bunu unutmayın. Üstelik müteahhit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, işin ve ihalenin yapıldığı yer Türkiye. Niye Türk lirası değil, Amerikan doları? Bu sorunun cevabını bilmelisiniz. Eğer soyuluyorsanız soygun düzenini bitirmeniz lazım. Alın teriyle geçinen herkese benim sözüm var. Bu 5'li çeteden bu devleti kurtaracağım" dedi.

'BEDAVA YAPIYORSAN, PARASINI VERECEKSİN'Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İşimizi garantiye alalım diye sözleşmelerde yurt dışındaki mahkemeleri göstermişler. Vicdan sahibi hiçbir hakim, bir vatandaşın soyulmasına 'evet' demez. 65 yaş üstünde vatandaş, sosyal devlet gereği toplu taşımaya bedava biniyor. Bedava yapıyorsan, parasını vereceksin. 65 yaşın yükünü şoförün sırtına yüklüyorsun. Zaten zamları yapmışsın, perişan etmişsin bir de 'vatandaşı ücretsiz taşıyacaksın' diyor. İyi bir avukat tutarsanız davaların hepsini kazanırsınız. Bedava taşıma yoktur. Anayasada yasaktır. Yolcu sayısı bellidir. Ne kadarı bedava bindiyse devlet ödemek zorunda."'MEMLEKET AÇLIKTAN ÖLÜR'Şoför esnafına 1 hafta kontak kapatmaları halinde neler yaşanabileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Aslında siz 1 hafta bunu yapsanız memleket açlıktan ölür. Yolcuyu, yiyeceği, mazotu, petrolü taşıyan sizsiniz. Ekonomik hareketliliğin kalbi sizin elinizde. Gücünüzün farkındayım. İlle de bunu yapmayın, demokrasilerde iş sandıktadır. Büyük sıkıntılarınız var. Biraz daha sabredeceksiniz. Sandıkta ders vereceksiniz. Çocuğunuzun hakkı için, memleketin huzuru için elinizi vicdanına koyacaksınız. Güzel bir ders vereceksiniz. Toplumun haksızlık yapan bir iktidara ders vermesi lazım" dedi.'YOKSULLUK KADERİMİZ DEĞİL'Şehirlerarası taşımacılıkta yapacakları düzenlemeleri anlatan Kılıçdaroğlu, "Yollardan, köprülerden geçişi, bunların tamamını devletleştireceğiz. Destek verirseniz öyle dolar bazında olmayacak. Tamamını kamulaştıracağız. Şoförler para ödüyor bu maliyetler nasıl düşecek? Eriyen Türk lirası karşısında fiyat farkı ödüyorsunuz. Bu farklar zam olarak vatandaşa yansıyor. Siz bedava çalışmak zorunda değilsiniz ki, böyle imkanınız yok. Sesinizi bu kardeşiniz duyuyor. Mersin 'de Türkiye'deki tüm şoförlerle bir toplantı yaptık. Nasıl bu dertlerden kurtulacaklarını anlattım. Her önüne gelen kamyon alıp şoförlük yapıyor. Plakanın sınırlanması lazım. Plaka sizin garantinizdir. Sizin plakalarınızın değeri olmalı. Her önüne gelen bu işi yapamaz. İhtiyaç belirlenmeli. Bundan sonra araçları yenileyemezsiniz. Otobüs olmuş 6 milyon lira. Hepsinin fiyatları uçmuş. Küçük karlarla hayata tutunmaya çalışıyorsunuz. Hayatın başka cephesi var. Yarın 'bizim kamyon yaşlandı, yenileyeceğiz' dediğinizde başka bir gerçekle karşılaşacaksınız. Fiyatların patladığını göreceksiniz. Demokratik yollarla saray yönetimini göndereceğiz. İstedikleri kadar bağırsınlar. Bizi tahrik ediyorlar. Polis üstümüze saldırsın bekleyeceğiz. Sandık gelecek bu otoriter yönetimi göndereceğiz. Size sözüm sarayda oturan vatandaşı emekli edeceğim. Milletin kanını emdiniz. Bu milletin gülmeye ihtiyacı yok mu? Alın terinin karşılığını almaya hakkı yok mu? Yoksulluk bizim kaderimiz değil" açıklamalarında bulundu.'UMUTSUZ OLMAYIN'Aydınlıların tarihteki öneminden de bahseden Kılıçdaroğlu, "Bu devletin nasıl kurulduğunu en iyi siz bilirsiniz. Aydınlılar Kurtuluş Savaşı'nın göbeğindeydi. Nasıl oluyor da o fakir cumhuriyet el avuç açmadan fabrikalar kurdu? Şimdi her şeyimiz var ama birileri alıyor her şeyimizi. Hep beraber 5'li çeteye çalışıyoruz. Sizin yazınız, kışınız yok, tatiliniz yok, devlete vergi veriyorsunuz. Alın terini döken cefa, öbürleri sefa çekiyor. Bu işi tersine çevirmek zorundayız. Sandığa gidip oyunuzu kullanacaksınız. Gerisini merak etmeyin. Bu memlekette hiç umutsuz olmayın" dedi.GİRDİLERDEKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİAydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise toplantıda yaptığı konuşmada, Aydın'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi 'nde (UKOME) alınan kararlarla sorunsuz taşımacılık için çalıştıklarını ifade etti. Son 1 yılda girdi fiyatlarının yüzde 300 arttığını söyleyen Özmeriç, "Girdilerimizin artması nedeniyle hizmet edemeyecek duruma geldik. Aydın'ın tarım kenti olması nedeniyle üyelerimiz oradan kazandıklarıyla yaşamlarını sürdürüyor. Herkesin sorunları var. Ulaşım esnafı zamlara yetişemiyor. Akaryakıtı karşılayamaz durumdayız. Ulaşım politikası yeniden belirlenmeli. Müşteri sıkıntısı yok ama zarar ediyoruz. Trafik kazaları da ne yazık ki gündemden düşmüyor" diye konuştu.