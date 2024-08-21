KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türk birliği hepimize büyük hizmetler verebilir

Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "İnşallah daha da güçlenmek suretiyle Türk birliğinin hepimize, bütün Türk dünyasına büyük hizmetler verebilmesinin, ekonomik ve siyasi anlamda, dolayısıyla bizlere muhalefet yapan o dünyaya karşı daha başımız dik, onurlu bir şekilde hayatımızı ve mücadelemizi devam ettirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayalım, bütün temennimiz budur." dedi.

Kentteki bir otelde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı "Kıbrıs Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Programı"nda konuşan Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü 20 Temmuz'da coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle KKTC'yi ziyaret ettiğini, "Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olmaya devam edeceği" mesajını verdiğini kaydetti.

1071 Malazgirt Savaşı, 1453 İstanbul'un fethi ve 1571 Kıbrıs'ın fethinin kader birliğini oluşturan üç önemli tarih olduğunu belirten Tatar, "Ana vatan, yavru vatan, mavi vatan birlikte güçlü adımlarla geleceğe yürümeyin bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Tatar, Afrika'da, Gazze'de, çeşitli ülkelerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anavatan Türkiye'nin, hep mazlumların sesi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin müdahalesiyle bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğuna işaret eden Tatar, gelinen noktada Doğu Akdeniz'de yaşanan jeostratejik ve jeopolitik gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da önem kazandığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte elbette Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin milli birliği, ulusal çıkar ve menfaatleri için hem mavi vatanda hem gökyüzünde fevkalade önemli bir noktaya geldi." dedi.

"Aramızdaki bağların daha da güçlendiğini görüyoruz"

KKTC'nin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ve oradaki gençliğin örf, adet, gelenekler ve milli değerlerle geleceğe yürüyebilmeleri için Türkiye ile münasebetlerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, "Çağın nimetlerine göre iletişim çağında aramızdaki bağların daha da güçlendiğini görüyoruz. Bundan 50 yıl önce 'Bartın nerede, Kıbrıs nerede?' dersiniz ama şimdi muhabbet ve iletişim öyle bir noktaya gelmiştir ki biz her yerde, her noktada beraberiz, birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenmektedir." diye konuştu.

Tatar, gazilere teşekkür ederek, "1963, 1964, 1967'lerde Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'a müdahale için yola çıktığında hep durdurulmuştu, o hareketler engellenmişti. Amerika ve diğer ülkeler, Kıbrıs'ı işte bir bakıma Batı dünyasının bir parçası ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak, hayallerini gerçekleştirmek için her türlü soykırım hareketinde Türkiye kendi vatandaşlarını korumak için 'Ben müdahalemi yapacağım.' dediğinde 'Bekleyiniz, gereği yok.' dediler çünkü onlar gereğini yapmaya çalışıyorlardı. Neydi o? Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Ama işte 20 Temmuz 1974 sabahı hayalleri artık suya düştü çünkü Mehmetçik mücahitlerle birlikte Kıbrıs'ta destan yazmaktaydı. O destanı siz yazdınız." ifadelerini kullandı.

"Bütün temennimiz başımız dik, onurlu bir yaşam"

Tatar, çok yol yürüdüklerini, çok kader birliği içerisinde olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aynı milletin evlatları olarak kararlılık içerisinde milletimizin geleceği ve başarısı için, milletimizin bu dünyadaki mücadelesinde hakkımızı, hukukumuzu almak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle bütün Türk dünyasının başarısı için hep birlikte savaşıyoruz, uğraşıyoruz, mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken Türkiye Cumhuriyeti bütün Türk dünyasının muhakkak ki ben söylüyorum hepsinin ana vatanıdır. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti vardır, iyi ki Mustafa Kemal Atatürk 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti birinci yüzyılını tamamladıktan sonra şimdi daha emin adımlarla geleceğe yürürken milli savunma sanayisinde, ekonomik başarılarında ama daha da önemlisi maneviyatıyla gücüyle milli kimliğiyle ve çalışkan insanlarıyla daha da büyük başarılara imza atacaktır. İnşallah daha da güçlenmek suretiyle Türk birliğinin hepimize, bütün Türk dünyasına büyük hizmetler verebilmesinin, ekonomik ve siyasi anlamda, dolayısıyla bizlere muhalefet yapan o dünyaya karşı daha başımız dik, onurlu bir şekilde hayatımızı ve mücadelemizi devam ettirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayalım, bütün temennimiz budur. Bütün temennimiz başımız dik, onurlu bir yaşam."

Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar soykırımlardan geçtiklerini ama pes etmediklerini, hep direndiklerini anlatan Tatar, "Bu akşam Bartın'da bu duygularımı sizlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak paylaşırsam benden daha mutlu birisi yoktur. Hepinize en samimi duygularımla çok teşekkür ediyorum. Hepinizi minnetle şükran duygularımla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti emin adımlara geleceğe yürümektedir. İnşallah daha büyük adımlarla daha büyük başarılarla hepimizin geleceğini daha güçlü bir şekilde müreffeh yarınlarda görüyorum." şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın da konuşma yaptığı programa, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Karabük Milletvekili Dursun Ali Keskinkılıç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile gazi ve şehit aileleri katıldı.