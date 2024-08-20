KKTC Cumhurbaşkanı Zonguldak'ta Kıbrıs Gazileriyle Buluştu - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Zonguldak'ta Kıbrıs Gazileriyle Buluştu

KKTC Cumhurbaşkanı Zonguldak\'ta Kıbrıs Gazileriyle Buluştu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'ta Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve gazi olan 500'den fazla Mehmetçik ile bir araya geldi. Tatar, gazilerle kucaklaşarak minnet duygularını ifade etti ve genç yaşta canlarını siper eden askerlerin cesaretini takdir etti.

20.08.2024 20:27
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Zonguldak'tan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 500'den fazla Mehmetçik var. Çoğu hayatta ve az önce çoğu ile ilk kez Zonguldak'ı ziyaret eden bir KKTC Cumhurbaşkanı olarak kendileriyle kucaklaştım. Minnet duygularımı ifade ettim. Gerçekten çok duygulu anlar yaşadık. Hepsinin gözlerine baktığımda o pırıltıyı gördüm. Çünkü onlar genç yaşta, 19-20 yaşlarındayken Kıbrıs'a canlarını siper etmişler. Orada şehitlerimiz de vardı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Zonguldak'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Valilik binası önünde Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılandı. Polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, il protokolü ile selamlaşarak valilik anı defterini imzalayıp, makama çıktı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş ve protokol üyeleri karşıladı. Daha sonra bir otelde, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve iş insanları ile bir araya gelen Tatar, toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Zonguldak'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kadim şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Burada, tekrar yad ettiğimiz gibi, Binbaşı Nihat İlhan'ın 24 Aralık 1963 tarihinde katledilen ilk eşi Mürüvet hanım ve evlatları, Murat, Kutsi ile Hakan'ı rahmetle andık. Mürüvet Hanım kendisi Zonguldaklı'ydı. Binbaşı Nihat İlhan, Elazığlıydı ancak eğitim aldıktan sonra doktor olarak Zonguldak'ta çalışmış. Bunu ben bugün öğreniyorum. Binbaşı Nihat İlhan, meşhur 'Banyo Katliamı'nın kurbanı, o vahim olaydan sonra, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne çağrılıyor. Haber kendisine verildikten sonra 'Vatan sağ olsun' diyor. İlk eşi Mürüvet hanım Zonguldaklı, bu vesileyle, Zonguldak'la aramızda böyle bir bağ var. Daha sonra, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın talimatını veren merhum Başbakan Bülent Ecevit de uzun yıllar Zonguldak milletvekilliği yapmış ve siyasete burada hizmet etmiştir. Bu sebeple Zonguldak ile aramızda bir başka güçlü bağ daha bulunmaktadır" dedi.

'GAZİLERLE KUCAKLAŞTIM'

Zonguldak'tan 500'den fazla askerin, Kıbrıs Harekatı'na katılarak gazi olduğunu yeni öğrendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Daha da önemlisi bugün burada buluştuğum Kıbrıs Gazileri, aldığım bilgilere göre, Zonguldak'tan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Zonguldaklı 500'den fazla Mehmetçik var. Çoğu hayatta ve az önce çoğu ile ilk kez Zonguldak'ı ziyaret eden bir KKTC Cumhurbaşkanı olarak kendileriyle kucaklaştım. Hasret giderdim. Minnet duygularımı ifade ettim. Gerçekten çok duygulu anlar yaşadık. Hepsinin gözlerine baktığımda o pırıltıyı gördüm. Çünkü onlar genç yaşta, 19-20 yaşlarındayken Kıbrıs'a canlarını siper etmişler. Orada şehitlerimiz de vardı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Zonguldak'ta Kıbrıs Gazileriyle Buluştu - Son Dakika

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