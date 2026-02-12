KKTC-Türkiye İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

KKTC-Türkiye İşbirliği Vurgusu

KKTC-Türkiye İşbirliği Vurgusu
12.02.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz, KKTC ile Türkiye arasındaki işbirliğinin süreceğini belirtti, gerçekleri savunacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet işbirliği ruhu içinde yoluna devam edecektir. Kim ne tuzak kurmaya çalışıyor olursa olsun, bölgemizde hangi oyunları oynamaya çalışanlar olursa olsun, bölgedeki gerçekler onların tuzaklarını boşa çıkaracaktır." dedi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Yılmaz, son derece faydalı bir görüşme olduğunu ifade etti.

KKTC'yi en son 16 Ocak'ta ziyaret ettiğinde "Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi" lansman törenini gerçekleştirdiklerini anımsatan Yılmaz, ekonomik sivil toplum örgütleri, meslek örgütleriyle ve iş dünyasıyla da son derece faydalı istişareler yaptıklarını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, sıradan iki ülke arası ilişkiler olmadığını, son derece özel ilişkiler olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti ana vatan ve garantör ülke olarak her zaman KKTC'nin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir." diye konuştu.

KKTC Başbakanı Üstel ile her yıl ekonomik ve mali işbirliği protokolleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yılmaz, bu çalışmaları yaparken ortak akılla hareket etmeye büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve KKTC'nin kurumları diğer taraftan da ekonomik ve sosyal paydaşlarla istişareler içinde bu programları şekillendirdiklerini dile getiren Yılmaz, bu yıl da aynı anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

"Biz, KKTC'yi güçlü yarınlara taşımak istiyoruz"

Ekonomik Mali İşbirliği Protokolü kapsamında önemli değerlendirmeler yaptıklarını belirten Yılmaz şunları kaydetti:

"Bizim amacımız açık ve nettir. Biz, KKTC'yi çok daha müreffeh, güçlü yarınlara taşımak istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, fiziki ve teknolojik altyapıdan üniversitelere, AR-GE'den bilişim vadisi vizyonlarına varıncaya kadar KKTC'yi Doğu Akdeniz'in ekonomik, sosyal olarak parlayan bir yıldızı olarak geleceğe taşımak en büyük hedefimizdir. Amacımız KKTC'nin kendine yetebilen, küresel şartlarla uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla yoluna devam etmesidir. Bu çerçevede önümüzdeki dönem özellikle girişimcilere, kadınlara, gençlere, üreticiye, çiftçiye dönük neler yapabiliriz, bunları birlikte istişare ediyoruz. Bizim bütün bu çalışmalarda ana yaklaşımımız insan odaklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmadır."

Ramazan ayında KKTC'yi ziyaret etmeyi planladığını belirten Yılmaz, "Her görüşmemizde bu konuları ele alıyoruz. En geç mart sonu bu çalışmaları sonlandıracağımızı ve yeni bir ekonomik, iktisadi, mali işbirliği çerçevesi oluşturacağımızı ifade edebiliriz. Öyle bir takvimle hareket ediyoruz. Şu anda işbirliğimizde herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Dolayısıyla mart sonuna kadar bir çerçeveyi karşılıklı olarak şekillendirdiğimizde rahatlıkla yolumuza kesintisiz bir şekilde devam etmiş olacağız." dedi.

Yılmaz, mevcut işbirliği protokolünü çok etkili şekilde hayata geçirdiklerini, bugüne kadarki en büyük mali programı büyük oranda gerçekleşmeyle hayata geçirdiklerini ifade etti.

"Adanın gerçeklerini herkesin görmesi lazım"

Ana vatan ve garantör ülke olarak, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk'ünün haklarını, hukukunu her zeminde, her platformda en güçlü, en etkili şekilde savunmaya devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yetkililerle birlikte... Adanın gerçeklerini herkesin görmesi lazım. Adada iki devlet olduğunu, iki ayrı halk olduğunu herkesin iyi bilmesi lazım. Egemen eşitlik temelinde konuya yaklaşılması lazım. Bir çözüm aranacaksa, bu çözüm adadaki gerçeklikler üzerine inşa edilen bir çözüm olmak durumundadır. Bu noktada Rum kesiminin çözümden yana olmayan, hiçbir zaman çözüme taraf olmayan yaklaşımını da hepimiz biliyoruz ve defalarca da bu test edildi, görüldü. Tarihte de bunu çeşitli defalarda yaşadık. Bırakın bir çözüme yanaşmayı, Birleşmiş Milletler kapsamında birkaç konuda, 'işbirliği yapılsın' denilen konularda dahi adım atmadıklarını, olumlu birtakım hareketlerde bulunmadıklarını herkes biliyor, görüyor."

Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde de biz bu gerçekler üzerine bina edilmiş bir yaklaşımla KKTC'nin haklarını, egemenliğini her platformda savunmaya devam edeceğiz. İki toplum arasında, iki devlet arasında her zaman işbirlikleri elbette yapılabilir, bütün bunlara da biz her zaman hazırız. Bir örnek vermek gerekirse, Türkiye üzerinden adaya bir elektrik gitmesi, bu kanalla tüm adanın Avrupa'daki sisteme entegre olması, en akılcı, en rasyonel, maliyeti en düşük, teknik yapılabilirliği en kolay proje. Neden bütün ada bundan istifade etmesin? Biz, bu tür ortak projelere her zaman açığız."

İki tarafın da menfaatine olan işbirliklerine her zaman açık olduklarını dile getiren Yılmaz, bu noktalarda adımlar atılmasını temenni ettiklerini söyledi.

"KKTC'ye yönelik insanlık dışı haksız izolasyonların mutlaka kaldırılması gerekir"

"KKTC'ye yönelik insanlık dışı haksız izolasyonların mutlaka kaldırılması gerekir." diyen Yılmaz, bu konularda da gayretlerini devam ettireceklerini vurguladı."

Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarının ve olmaya devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC ile her alanda, hem siyasi konularda hem kalkınma konularında işbirliklerimizi daha ileri noktalara taşımak için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, bugün son derece faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bu görüşmeleri sürdürüp mart sonuna kadar çalışmaları tamamlayacaklarını belirterek, "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet inşallah bu işbirliği ruhu içinde yoluna devam edecektir. Kim ne tuzak kurmaya çalışıyor olursa olsun, bölgemizde hangi oyunları oynamaya çalışanlar olursa olsun, bölgedeki gerçekler onların tuzaklarını boşa çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'dan görüşmeye ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Ankara'da, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-KKTC arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağları ve dayanışma temelinde gerçekleşen görüşmemizde, altyapıdan dijitalleşmeye, eğitimden üretime uzanan projeleri ve ortak kalkınma hedeflerimizi ele aldık. Önümüzdeki günlerde imzalamayı planladığımız 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın, tüm kesimleri kapsayan bir nitelikte olmasını, KKTC ekonomisini daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmasını amaçlıyoruz. Ana vatan ve garantör ülke olarak her koşulda ve platformda Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin yanında olacağız. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün güçlenmesi için desteğimizi kararlılıkla sürdürecek, KKTC'nin refahını ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti, Dış Politika, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC-Türkiye İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit
Galibiyet nedir unuttular Fenerbahçe’nin rakibine bir şok daha Galibiyet nedir unuttular! Fenerbahçe'nin rakibine bir şok daha
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
İşte futbol bu Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler
Kupada müthiş maç Penaltılarda turladılar Kupada müthiş maç! Penaltılarda turladılar
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
Herkes aynı yorumu yapıyor Tarihi maça damga vuran kare Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi
Futbolda devrim gibi karar Bu ligde beraberlik kalktı Futbolda devrim gibi karar! Bu ligde beraberlik kalktı
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde

23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24
TFF, 510 kişiyi PFDK’ye sevk etti Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
19:33
Arda Güler’den ’’Mobbing’’ iddialarına cevap Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap! Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
19:27
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin’in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 23:34:48. #7.11#
SON DAKİKA: KKTC-Türkiye İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.