Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı\'nın MHP\'den istifası istendi

"Eğer bu dönem MHP'ye bir belediye verilmezse, seçim sürecinde Kocaeli'de beni göremezler" diyen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın partiden istifası istendi.

MHP'Lİ SANCAKLI: MHP'YE BELEDİYE VERMEZLERSE BENİ KOCAELİ'DE GÖREMEZLER

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçimlerle ilgili çıkışı tartışmaları da beraberinde getirdi. MHP'ye Kocaeli'de belediye verilmezse saha çalışmalarına katılmayacağını söyleyen Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz" dedi.

Saffet Sancaklı-Devlet Bahçeli

SANCAKLI'NIN MHP'DEN İSTİFASI İSTENDİ

Sancaklı'nın sözleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de tepkisini çekerken, yeni gelişme yaşandı. Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Saffet Sancaklı yaptığı açıklamada, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: TERCİH KENDİSİNİNDİR

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, Sancaklı'nın sözleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" diye konuştu.

SANCAKLI: SÖYLEMEDİĞİM SÖZLER ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li Saffet Sancaklı, söylemediği sözler üzerinden algı operasyonu yapıldığını savundu. Sancaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim. Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim.

"DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BAHÇELİ'NİN EMRİNDEYİM"

Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim. Cumhur İttifakı'nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi 'Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı'nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır.' Kamuoyuna saygılarımla sunarım."